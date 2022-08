La madre de la enfermera detenida en Córdoba reveló detalles de la personalidad de su hija

CÓRDOBA.– Brenda Agüero, la enfermera de 27 años imputada y detenida como supuesta autora del homicidio agravado reiterado de dos bebés en el Hospital Materno Neonatal de esta ciudad, permanece aislada en una celda de la cárcel de Bouwer desde hace una semana. Por seguridad, no comparte espacio con otras presas. Su madre, Cristina Nóbile, asegura que es “inocente”, que “nunca” esperaron que la acusaran y que la joven fue “como una mamá” de sus dos hermanas menores, de 22 y 17 años.

Los informes científicos anexos a las dos autopsias de los bebés establecen que el exceso de potasio “incompatible con la vida” que se encontró en los cuerpos fue suministrado de manera intencional. En los dos cadáveres había marcas dermatológicas “compatibles” con una inyección de potasio. Esos fallecimientos se produjeron el 6 de junio; el mismo día hubo otras dos criaturas que sobrevivieron a una descompensación.

En diálogo con LA NACION, Nóbile, de 50 años, empleada de la Municipalidad de Río Ceballos –ciudad donde vive la familia, a 50 kilómetros de esta capital– y madre de las tres mujeres, contó que “todavía” no pudieron ver a Brenda. “El abogado habla con ella; está en contacto”, dijo.

“Está angustiada –sostuvo en referencia a los días de su hija mayor en la cárcel–. Está en un lugar donde nunca ha estado. No podría ser de otra manera”. Agüero se recibió de enfermera en 2018 y, hasta diciembre de 2021, trabajó a la par en el Sanatorio Allende y en el Neonatal, hospital al que ingresó en diciembre de 2020.

Brenda Agüero empezó a trabajar en el hospital Materno Neonatal, donde ocurrieron las muertes de bebés bajo investigación, en 2020 Diego Lima

Nóbile indicó que no sabe si su hija siempre había querido ser enfermera: “La verdad que no sé; un día dijo ´Voy a estudiar para enfermera’ y lo hizo, como cualquier ser humano”. Insistió en que es una chica “muy reservada” y que llevaba una vida “como todos, de trabajo, de gimnasio, de su casa”.

Agüero era una de los nueve empleados del Neonatal que, hasta hace una semana, estaban separados de sus cargos por la investigación administrativa del Ministerio de Salud por las muertes de los bebés. Sobre ese tema, la madre afirmó: “Contó que le habían dado vacaciones. Nada más; ella era muy reservada en el tema laboral. En casa sabemos separar lo laboral de lo familiar, de lo personal”.

Agregó que, cuando en el hospital le dieron vacaciones, “no le explicaron nada” y que se fueron “enterando” de lo que pasaba en el hospital por los medios de comunicación. Agüero designó abogados el jueves –Luis Obregón y Luis Pareja– por lo que en los próximos días se iniciarán los peritajes psicológicos y psiquiátricos y se la convocará a indagatoria.

“Si pasa algo, lo charlamos con la familia, como ahora”, admitió la madre. A lo largo de la conversación, Nóbile se mostró firme y muy escueta, terminante, en sus respuestas. En ningún momento se quebró al hablar de la situación; subrayó la “inocencia” de Brenda y enfatizó que no quería “hablar más” para no “sacarse”.

“Estamos devastados en mi familia; estamos todos conmovidos –detalló–. Acá [por Río Ceballos] todos nos conocen; saben que si necesitan una mano estamos y todos son muy solidarios ahora con nosotros”.

Familiares de los bebés fallecidos realizaron varios abrazos al Hospital Materno Neonatal de Córdoba

Respecto de por qué creen que la acusan, respondió: “No sé, la verdad. No puedo estar en la cabeza de un tribunal, de un fiscal. No quiero hablar. Intento no sacarme. Es difícil. Conozco a mis tres hijas y es muy doloroso”.

“De sorpresa”

La comisión policial buscó a Agüero en su casa a media tarde del viernes pasado; de allí fue trasladada a la central policial –donde ingresó cubierta con una campera– y horas más tarde fue llevada a Bouwer. “No estaba esperando. Nos cayó de sorpresa”, reflexionó Nóbile sobre el momento en que llegaron los agentes de la fuerza de seguridad. Además de la detención, se allanó la vivienda.

La joven no era muy activa en sus redes sociales. Tiene varios posteos sobre la necesidad de desear mucho un objetivo y cómo esa actitud ayuda a cumplirlo; otros para los días de conmemoración de la enfermería y algunos relacionados con su actividad, como un video sobre fármacos de código (abril 2020) rojo y otro de sitios accesos venosos pediátricos (noviembre 2019). Fechado en enero de 2019, tiene uno en contra del aborto.

Sobre ese aspecto puntual, Nóbile fue clara: “Todas nosotras estamos en contra del aborto. Nadie acá está de acuerdo”. De todos modos, mencionó que no conocía los posteos de su hija. En el muro de Agüero se repiten los saludos de sus amigos el 3 de junio.

“Tiene amigos, del secundario, del Allende, del Neonatal –repasó su madre–. Ella crió a sus hermanas; cuando nació la más chica yo trabajaba, así que ella se ocupaba. Es una excelente persona, nunca tuvo problemas, muy estudiosa”.

Agüero nació en Buenos Aires, pero la familia se mudó a Córdoba cuando ella era chica. Tiene abuelos y tíos que todavía viven allá. Igual que sus hermanas, es soltera y sin novio. “Todas estudian; les exijo estudio”, sintetizó Nóbile.