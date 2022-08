Por qué los docentes de musicoterapia de la UBA impulsaron una semana de protestas

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), docentes, estudiantes y graduados de la licenciatura en musicoterapia, concluyen hoy una semana de protesta en reclamo por supuestas irregularidades en la carrera. Exigen la “regularización de casi 65 docentes precarizados desde hace más de 20 años, la reincorporación de docentes que fueron desplazados de forma antidemocrática y dejar sin efecto los nombramientos de docentes hechos a dedo”.

La medida, que incluye el dictado de clases públicas en el hall central de la facultad, situada en la avenida Independencia 3065, comenzó el 18. Gabriel Abramovici, musicoterapeuta y docente de la carrera, dijo a LA NACION: “Estamos protestando por unas designaciones a dedo que se hicieron hace un mes. Se jubilaron tres docentes y en vez de dar la oportunidad a los docentes de práctico que en su mayoría estamos hace más de diez años trabajando, investigando y publicando en las cátedras para en algún momento acceder a la titularidad, nombraron a personas que no son musicoterapeutas y tienen mucha menos trayectoria. Esto lo hicieron por nepotismo, por estar afiliados a la gestión política o ser familiares de la coordinación de la carrera”.

De acuerdo con Abramovici, estos nombramientos son la gota que rebalsó el vaso de una situación mucho mayor. “No hay concursos docentes desde hace 30 años. Somos más de 60 docentes en condiciones de precarización laboral. Como no podemos regularizar los cargos, nos renuevan el contrato todos los cuatrimestres”, explicó.

La musicoterapia brinda una respuesta no farmacológica para varios problemas, especialmente de salud mental shutterstock - Shutterstock

Según los docentes que encabezan el reclamo, la de la UBA es la única carrera de musicoterapia gratuita en el mundo y la importancia de defenderla radica en que, a pesar de ser una disciplina chica, su desarrollo brinda una respuesta no farmacológica para varios problemas, especialmente de salud mental.

La UBA creó la carrera en 2004. Al día de hoy tiene 356 alumnos inscriptos y un promedio de 31 graduados por año que cursan en el Centro Universitario Regional Sur (Avellaneda).

Los docentes que reclaman por las irregularidades apuntan contra María Eugenia Saavedra, coordinadora general de la licenciatura en musicoterapia. “Tanto Saavedra como Claudio Crespino, el coordinador académico, son figuras bastante decorativas porque no hay reuniones docentes hace diez años. No hay comunicación ni un plan para desarrollar la carrera. A partir de una carta firmada por 720 personas, tuvimos una reunión con el decano –Jorge Biglieri– después de que salieran estas designaciones deshonestas, pero no tuvimos ningún compromiso de su parte”, dijo Abramovici.

Desde la Facultad de Psicología explicaron a LA NACION: “Se jubilaron tres docentes de tres materias de la carrera de musicoterapia y había que designar profesores al frente de las mismas. Se analizaron los currículum de quienes quedaban a cargo dentro del plantel y, como la Secretaría Académica y la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo entendieron que no cumplían con los requisitos mínimos para estar a cargo de una cátedra de una carrera de la UBA, el Consejo Directivo nombró por unanimidad a docentes que contaban con los antecedentes suficientes para desempeñarse al frente de una cátedra. No se desplazó a ningún docente de su cargo”.

Las clases públicas se dictaron en el hall central de la Facultad de Psicología, en la avenida Independencia 3065, para dar visibilidad al reclamo Silvana Colombo

Según detallaron, se llamó a concurso para esos tres cargos a cubrir, más otros cuatro cargos que estaban siendo cubiertos de manera interina, que se van a sustanciar antes de fin de año. “Durante las restricciones a causa del Covid-19 se realizaron menos concursos, por obvias razones, pero ya se comenzó a concursar como se hacía habitualmente antes de la pandemia. El próximo lunes se realizarán nuevos concursos para musicoterapia, licenciatura en psicología y profesorado en psicología”, anunciaron.

En cuanto a las supuestas designaciones arbitrarias, negaron que se hayan elegido docentes por afinidad política o “a dedo”, sino después de haber evaluado sus respectivos antecedentes. “Uno de los profesores a cargo es el marido de quien ahora es coordinadora de la carrera, pero es profesor de musicoterapia desde hace 20 años y no fue designado por ser marido de nadie, sino por sus antecedentes académicos como profesor regular”, puntualizaron.

Para Abramovici, detrás de toda esta precarización hay un disciplinamiento ideológico. “Solo concursan y regularizan a aquellos docentes que son afines a Protagonismo Universitario, el espacio político de la coordinación, que es la única lista. El año pasado se intentó hacer una lista alternativa, pero fue proscrita por un tecnicismo. No es saludable para la democracia universitaria que haya lista única”, consideró.