Muerte de bebés: los peritajes señalan que el uso de potasio fue intencional

CÓRDOBA.– Los informes científicos anexos a las dos autopsias de los bebés establecen que en el exceso de potasio “incompatible con la vida” que se encontró están descartadas las posibilidades de que se haya suministrado para una “patología, que haya sido accidental o mala praxis”. Es decir, según esas pruebas, el uso de la sustancia fue intencional. Por esta investigación está imputada y detenida Brenda Agüero, la enfermera de 27 años del Hospital Materno Neonatal.

En los dos cadáveres había marcas dermatológicas “compatibles” con una inyección de potasio. En uno de los cuerpos, esos signos estaban en la espalda y en otro, en el rostro. Además, entre el 18 de marzo y el 6 de junio pasados ,día en que se registraron ambos fallecimientos, hubo otras tres muertes de recién nacidos, cuyas historias clínicas están siendo peritadas.

Además, tal como adelantó LA NACION, la investigación judicial se extenderá a todos los bebés fallecidos este año. Se analizarán sus historias clínicas y, de ser necesario, podrían sumarse también los decesos registrados en 2021.

Agüero, que fue detenida el viernes pasado y trasladada a la cárcel de Bouwer, designó ayer por la tarde como abogado a Luis Obregón, que todavía está interiorizándose sobre el expediente. Ahora, con la designación, Agüero será convocada a indagatoria por el fiscal que lleva adelante la causa, Raúl Garzón, y se le ordenarán los peritajes psicológicos correspondientes.

Distintas fuentes relacionadas al caso, ratificaron a LA NACION que hay fotos y testimonios que dan cuenta de que la enfermera tenía contacto con los bebés. Su madre, en declaraciones a diferentes medios, afirmó que no era así, que no los recibía al nacer y también sostuvo que la joven no había hecho comentarios en su casa de lo que pasaba en el Neonatal. Agüero estaba entre los nueve empleados que seguían apartados de sus cargos por el Ministerio de Salud provincial.

La casa de la enfermera, en Río Ceballos, donde vivía con su familia, fue allanada en el momento de la detención. También hubo allanamientos en el Materno Neonatal. Además, en el caso de María Martín, la madre de Pilar Delfina –una beba, que pese presentar exceso de potasio en le cuerpo, logró sobrevivir– entregó materiales que servirían como pruebas.

El viernes pasado, Garzón explicó que a la enfermera se la detuvo “por dos hechos, que son los que al día de la fecha se ha podido avanzar en los estudios complementarios de las autopsias de dos de los niñitos fallecidos”. Enfatizó que la causa estaba en “una instancia preliminar”.

Además de Agüero, están imputadas tres exempleadas del Neonatal por omisión de los deberes de funcionario público. Se trata de la exdirectora del establecimiento Liliana Asís, y las directoras de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Luisa Morales.

Felipe Trucco, abogado de las últimas dos acusadas, sostuvo que ellas no tenían relación con Agüero y que “tienen la seguridad de que han obrado adecuadamente como médicas y como funcionarias públicas”.

La causa sigue bajo secreto de sumario. No hay trascendidos respecto de dónde habrían salido las ampollas de potasio que se habrían aplicado en los bebés. Fuentes vinculadas a las familias denunciantes, dijeron a este medio desconocer si existe algún hecho puntual en la historia personal o profesional de la sospechada de haber inyectado potasio que hubiera desencadenado esa conducta.

Debate legislativo

En la Unicameral de Córdoba, el oficialismo rechazó que fuera tratado en el recinto el proyecto de declaración de Juntos por el Cambio que critica la inasistencia del ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, al recinto.

“Es una muestra más de que quieren seguir ocultando los graves hechos sucedidos en el Hospital Neonatal. Estamos frente a un gobierno que calla y hace silencio como lo hace siempre con temas que necesitan que los cordobeses conozcan la verdad”, remarcó Juan Jure, presidente del bloque Juntos UCR.

El proyecto de declaración de ese bancada plantea su “más enérgico y profundo rechazo, a la actitud del señor ministro de Salud de la provincia, al no concurrir a la Legislatura, para dar explicaciones sobre los graves hechos acaecidos en el Hospital Neonatal de Córdoba”

“La sociedad necesita saber por qué murieron los bebés del Neonatal de la Provincia de Córdoba, un hospital donde se atienden, normalmente personas de escasos recursos que carecen de obra social. Y algo más dramático aún, donde los servicios de salud público a cargo del Estado no pueden garantizar a los sectores sociales más desprotegidos, un servicio eficiente”, agrega.

Después de la detención de Agüero, Cardozo no habló más sobre el tema. El gobernador Juan Schiaretti el jueves pasado y, esa misma jornada, recibió a las familias de los bebés fallecidos. Desde la Provincia, que intentó ser querellante en la causa, pero fue rechazada por la Fiscalía, indicaron que no harán más comentarios porque la que debe actuar es la Justicia.