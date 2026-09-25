Habrá restricciones para el tránsito en un puente y dos avenidas en el norte de la ciudad este fin de semana por obras

El puente Labruna, en el límite de los barrios de Belgrano y Núñez, permanecerá parcialmente cerrado desde este viernes a las 22 hasta el lunes a las 23.30 por obras de ampliación de esta conexión vial. La intervención, a cargo de Autopistas Urbanas SA (AUSA), afectará la mano que une la colectora de la avenida Cantilo con las avenidas Udaondo, Figueroa Alcorta y Del Libertador.

Durante el cierre, los vehículos que circulen por la colectora de Cantilo deberán continuar hacia el norte hasta el enlace con la Avenida del Libertador situado debajo de la avenida General Paz. El mismo desvío será utilizado por la línea 28 de colectivos.

La clausura parcial del viaducto se realizará durante el fin de semana para avanzar con las tareas de hormigoneado de las nuevas rampas del puente. A la par, el sábado habrá restricciones parciales de tránsito en las avenidas Cantilo y Lugones, de acuerdo con un cronograma establecido por AUSA.

El tránsito que circule por la colectora de Cantilo deberá continuar hacia el norte hasta el enlace con Avenida del Libertador situado debajo de la General Paz

Los cortes que están previstos para el sábado siguen el siguiente cronograma:

De 8 a 10.30: restricción de los tres carriles derechos en Cantilo.

De 10.30 a 11.30: restricción de los dos carriles izquierdos en Cantilo.

De 11.30 a 13.30: restricción de los tres carriles izquierdos de Lugones.

De 13.30 a 15.30: restricción de los dos carriles derechos en Lugones.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, las obras no afectarán el nuevo tramo del puente que une Campos Salles con Lugones y Cantilo. Tampoco se verá interrumpido el paso por la pasarela peatonal ni el ingreso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte.

La rotonda ubicada en la colectora de Cantilo, que permite acceder a Ciudad Universitaria y a los clubes de la zona, también permanecerá habilitada durante los trabajos.

Cómo será la nueva conexión

La ampliación del puente Labruna forma parte de una intervención más amplia que comenzó a mostrar resultados a fines de mayo, cuando se habilitó una primera etapa de la obra. Con esa modificación, la conexión pasó de tener un carril por sentido a dos carriles por mano.

Para lograrlo, se modificó la circulación del puente original, que quedó destinado a un único sentido hacia Udaondo, mientras que se construyó una nueva rama paralela para el tránsito contrario hacia Cantilo.

El puente ya duplicó su capacidad; tendrá también una pasarela peatonal central y una bicisenda

El proyecto busca mejorar la conectividad entre Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo, un sector que concentra una intensa circulación diaria por la presencia de puntos de gran afluencia de público, como el estadio Monumental, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), Ciudad Universitaria, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

Además de las mejoras para el tránsito vehicular, la obra contempla una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada de la circulación mediante un cordón montable.

El proyecto también incorpora nuevos espacios públicos y áreas verdes. Entre ellos figuran sectores de descanso, explanadas de acceso, áreas deportivas, espacios gastronómicos, juegos para niños y un anfiteatro sobre terrazas verdes en el sector próximo al Parque de Innovación.