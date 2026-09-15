Hay alerta amarilla por frío extremo y nevadas para este martes 15 de septiembre: las provincias afectadas

Tras un fin de semana marcado por bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este martes 15 de septiembre un leve aumento de las marcas térmicas en todo el territorio nacional. Además, mantiene vigentes alertas por vientos fuertes para la zona central del país.

De esta manera el ente meteorológico advirtió que en el extremo sur de la provincia de La Pampa se mantiene vigente un alerta amarilla por vientos fuertes. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70.

La Pampa, la única provincia afectada

Ante este cuadro de situación, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Según el informe del organismo, a diferencia del lunes para este martes ninguna provincia se mantiene en el registro de los 0°, aunque no se descartan temperaturas más bien frías durante la primera mañana e inclusive hasta las primeras horas de la tarde.

Este ascenso térmico se debe a que la circulación del viento rotará al sector norte y comenzará a transportar aire más cálido y húmedo desde latitudes subtropicales. El calor será paulatino pero progresivo y se hará más notorio hacia la mitad de la jornada en la región centro y NOA del país.

En consonancia, este ascenso en las temperaturas no se traducirá en chaparrones ni lluvias aisladas, por lo menos, hasta el próximo fin de semana.

El tiempo en el AMBA

Para este martes, el SMN prevé en la ciudad de Buenos Aires una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 10°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana y se despejará más cerca del mediodía. Durante buena parte de la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 0%.

En la Ciudad se vendrán jornadas agradables

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 16°C y la mínima, de 11°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado durante la mañana y por la tarde se avizoran salidas intermitentes del sol. También están descartados los chaparrones.

En cuanto al resto del país, en Córdoba, la temperatura irá de 7°C a 18°C; en Tucumán, de 8°C a 13°C; y en Santa Fe, de 6°C a 18°C. En Jujuy, el termómetro oscilará entre 4°C y 16°C; en Salta, entre 3°C y 12°C; en Misiones, entre 10°C y 23°C; y en La Rioja, entre 3°C y 15°C.

En Santiago del Estero, las temperaturas se ubicarán entre 7°C y 18°C; en San Luis, entre 7°C y 15°C; y en San Juan, entre 9°C y 17°C. Mendoza tendrá una mínima de 1 °C y una máxima de 15 °C. En Río Negro, el termómetro marcará entre 4°C y 16°C; en Chubut, entre 5°C y 15°C; y en Santa Cruz, entre 10°C y 4°C.