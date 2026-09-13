Hay alerta amarilla por frío extremo, lluvias y nevadas para este lunes 14 de septiembre: las provincias afectadas

Tras un fin de semana que tuvo un marcado descenso en la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este lunes 14 de septiembre habrá un leve aumento, aunque continuarán siendo bajas. Además, emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo, lluvias y nevadas para distintos sectores del país.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas alcanzadas por la advertencia por bajas temperaturas son Buenos Aires -en el centro y la Costa, donde la mínima es de -3°C, Córdoba (2°C), Tucumán (4°C), La Rioja (2°C), San Luis (0°C), Mendoza (1°C) y Neuquén (2°C).

Estas temperaturas pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y pueden generar un efecto “leve a moderado” en la salud.

Mapa de alertas por frío extremo para este lunes 14 de septiembre

Frente a estos casos, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la casa calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar los cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para el sur, en Santa Cruz y Tierra del Fuego, e informó que se trata de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En tanto, en estas áreas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

Ante estas condiciones, se aconseja evitar salir y utilizar vehículos preparados para circular sobre hielo y nieve. También se recomienda revisar el estado de los techos, las canaletas y los desagües, ventilar los ambientes para impedir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

Mapa de alertas para este lunes 14 de septiembre

Asimismo, en el sector sudeste de Santa Cruz, incluida la capital, Río Gallegos, rige una advertencia de nivel amarillo por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros y en zonas altas no se descarta precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, el SMN afirmó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 16°C y la mínima, de 5°C. El cielo permanecerá algo nublado desde la mañana hasta la tarde y luego se nublará un poco más. Durante gran parte de la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 16°C y la mínima, de 2°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado desde la mañana hasta la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Además, las condiciones se mantendrán estables durante el correr de la semana.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En cuanto al resto del país, en Córdoba, la temperatura irá de 5°C a 18°C; en Tucumán, de 4°C a 13°C; en Santa Fe, de 6°C a 18°C. En Jujuy, el termómetro alcanzará los 16°C después de una mínima de 4°C; en Salta oscilará entre 3°C y 12°C; en Misiones, entre 10°C y 23°C; y en La Rioja, entre 3°C y 15°C.

En Santiago del Estero, las temperaturas se ubicarán entre 7°C y 18°C; en San Luis, entre 0°C y 15°C; y en San Juan, entre -1°C y 17°C. Mendoza tendrá valores similares, con una mínima de 1°C y una máxima de 15°C. En Río Negro, el termómetro marcará entre 4°C y 16°C; en Chubut, entre 5°C y 15°C; y en Santa Cruz, entre 1°C y 4°C.