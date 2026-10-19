Hay alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos para este lunes 19 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos para este lunes 19 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay 10 provincias afectadas y este nivel de advertencia implica la posible presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por lluvias rige en Neuquén, Río Negro, el oeste de La Pampa y el sur de Mendoza. En estas zonas se esperan precipitaciones de variada intensidad, con probabilidad de tormentas embebidas. Además se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrán ser superados de manera local.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 19 de octubre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja alejarse de las zonas inundables.

A su vez, el organismo emitió una alerta amarilla por nevadas para el oeste de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Estas áreas pueden ser afectadas por nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros durante todo el período, que podrán ser superadas de forma local. Los mayores valores se prevén sobre la cordillera de Mendoza, mientras que en los niveles más bajos las precipitaciones podrán presentarse en forma de lluvia o granizo.

En cuatro provincias rige una alerta por lluvias (Foto: Pixabay)

Ante este escenario, el organismo aconseja evitar salir y, si es necesario circular, utilizar vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. También recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües para que puedan soportar la acumulación de nieve, y ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Al mismo tiempo, rige una alerta amarilla por vientos en el oeste de Catamarca, una zona del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. El área puede ser alcanzada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Para reducir los riesgos, el SMN recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos. Asimismo, aconseja cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que desde la tarde se prevé que esté mayormente nublado. Durante la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el martes se pronostica una leve suba de temperatura y condiciones estables, sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, y mayormente nublado por la tarde y la noche. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora y no se prevén precipitaciones.

En Córdoba, se esperan una mínima de 13°C y una máxima de 20°C; en Tucumán, el termómetro oscilará entre 11°C y 20°C; en Santa Fe, entre 10°C y 20°C; y en Entre Ríos, los registros también irán de 10°C a 20°C. En Jujuy, se prevén temperaturas de entre 6°C y 18°C; en Salta, de 8°C a 17°C; y en Misiones, de 11°C a 24°C.

En La Rioja, la temperatura irá de 12°C a 22°C; en Santiago del Estero, se prevén una mínima de 15°C y una máxima de 25°C; en San Luis, los valores oscilarán entre 11°C y 20°C; y en San Juan, entre 12°C y 25°C. En Mendoza, se esperan registros de 10°C a 20°C; en Río Negro, de 7°C a 20°C; en Chubut, de 9°C a 18°C; y en Santa Cruz, de 7°C a 15°C.