Hay alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos para este lunes 9 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos para este lunes 9 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá ocho provincias afectadas y este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por lluvias regirá en el sudoeste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, con valores acumulados de entre 10 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera local. En las zonas de mayor elevación, los registros podrían alcanzar entre 40 y 50 milímetros, con precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 9 de noviembre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Además, aconseja alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

A su vez, la alerta amarilla por nevadas abarcará el noroeste de Mendoza. En esa zona se prevén nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas, con valores de nieve acumulada de entre 5 y 15 centímetros, que podrían ser superados de forma local.

Ante este escenario, el organismo aconseja evitar salir y, si es necesario circular, hacerlo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. También recomienda revisar techos, canaletas y desagües para comprobar que puedan soportar la acumulación de nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días.

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para el sudoeste de Santa Cruz Ricardo Pristupluk

Por otra parte, la alerta amarilla por vientos alcanzará el noroeste de Córdoba, el este de Catamarca y de La Rioja, San Luis, La Pampa, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Estas áreas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Para reducir los riesgos, el SMN recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos; cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Asimismo, aconseja no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 25°C. El cielo estará despejado durante toda la jornada y los vientos alcanzarán velocidades de hasta 31 kilómetros por hora durante la tarde. El martes se espera un leve ascenso de la temperatura y que comience a nublarse a partir del mediodía.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se prevé una jornada también despejada, con una mínima de 12°C y una máxima de 24°C. Para el martes, se espera que la nubosidad aumente desde el mediodía y que la jornada termine con cielo mayormente nublado y un 10% de probabilidad de precipitaciones durante la noche. El miércoles podrían registrarse chaparrones durante la primera mitad del día.

En Córdoba, se esperan una mínima de 12°C y una máxima de 27°C; en Tucumán, las temperaturas oscilarán entre 14°C y 26°C; en Santa Fe, entre 13°C y 27°C; y en Entre Ríos, entre 11°C y 27°C. En Jujuy, los registros irán de 12°C a 25°C; en Salta, de 11°C a 25°C; en Misiones, de 13°C a 28°C; y en La Rioja, de 14°C a 30°C.

En Santiago del Estero, se prevén una mínima de 14°C y una máxima de 31°C; en San Luis, las temperaturas se ubicarán entre 14°C y 28°C; en San Juan, entre 13°C y 30°C; y en Mendoza, entre 12°C y 26°C. En Río Negro, los registros oscilarán entre 16°C y 31°C; en Chubut, entre 16°C y 30°C; y en Santa Cruz, entre 11°C y 19°C.