Hay alerta amarilla por fuertes vientos para este domingo 8 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este domingo 8 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay dos provincias afectadas y este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las zonas alcanzadas son el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 8 de noviembre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos; y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También aconseja no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 9°C. Se espera que el cielo permanezca despejado durante toda la jornada y que por la tarde se registren vientos de hasta 22 kilómetros por hora. El lunes comenzará un ascenso de las temperaturas que continuará el martes, mientras que no se pronostican precipitaciones para el resto de la semana.

En la provincia de Buenos Aires, se prevé una máxima de 21°C y una mínima de 7°C, también con el cielo despejado, condición que se mantendrá el lunes. Las temperaturas subirán hasta el miércoles, permanecerán sin cambios el jueves y descenderán el viernes.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En Córdoba, se esperan una máxima de 25°C y una mínima de 11°C; en Tucumán, las temperaturas oscilarán entre 12°C y 23°C; en Santa Fe y Entre Ríos, irán de 9°C a 23°C; y en Jujuy, el piso será de 9°C y el techo, de 20°C. Para Salta, se pronostican valores de entre 9°C y 22°C; para Misiones, una mínima de 15°C y una máxima de 25°C; y para La Rioja, un rango de 14°C a 27°C.

En Santiago del Estero, la temperatura alcanzará los 27°C y bajará hasta los 12°C; en San Luis, se ubicará entre 12°C y 24°C; y en San Juan, se prevén una máxima de 27°C y una mínima de 13°C. En Mendoza, los registros irán de 10°C a 25°C; en Río Negro, de 11°C a 29°C; en Chubut, de 10°C a 26°C; y en Santa Cruz, se esperan una mínima de 10°C y una máxima de 21°C.