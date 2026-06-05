Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 6 de junio: las provincias afectadas

En el marco de una semana con temperaturas inestables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que, para este sábado 6 de junio, se espera una jornada con menos frío y lluvias. Además, emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del centro del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia amarilla por tormentas afecta las provincias de Córdoba y Santa Fe. En estas zonas se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las localidades alcanzadas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

El alerta rige para Córdoba y Santa Fe

Frente a este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada, entre las cuales se destacan:

Evitar salir.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará entre los 14°C y los 18 grados. El cielo estará mayormente nublado a lo largo del día y se esperan vientos con velocidades aproximadas de entre 8 y 14 kilómetros por hora y la humedad será de 86%.

Para la tarde, el organismo anticipó entre 10 y 40% de probabilidad de precipitaciones, por lo que podría llover en mitad de la jornada.

La Ciudad será epicentro de nuevas tormentas

Para el domingo la temperatura se mantendrá en la misma franja, con una mínima variación a la mínima, manteniendo niveles de entre 13°C y 16 grados.

Para la provincia de Buenos Aires, en tanto, se emitió un pronóstico similar, con mínimas de 12 grados y máximas de 18°C. Durante la totalidad del viernes el cielo también estará mayormente nublado y los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad tendrá un pico del 83%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 18°C y 14°C en Catamarca; 24°C y 15°C en Chaco; 13°C y 3°C en Chubut; 20°C y 13°C en Córdoba; 24°C y 15°C en Corrientes; 22°C y 15°C en Entre Ríos; 25°C y 13°C en Formosa; 18°C y 15°C en Jujuy; 16°C y 11°C en La Pampa; 18°C y 13°C en La Rioja; y 17°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 14°C en Misiones; 13°C y 5°C en Neuquén; 15°C y 5°C en Río Negro; 17°C y 13°C en Salta; 18°C y 6°C en San Juan; 16°C y 11°C en San Luis; 7°C y 1°C en Santa Cruz; 22°C y 15°C en Santa Fe; 24°C y 16°C en Santiago del Estero; 8°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 19°C y 14°C en Tucumán.