Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias para este sábado 17 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de una semana inestable por los efectos de El Niño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo por tormentas y lluvias para este sábado 17 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.

De acuerdo con el organismo, los puntos más afectados por las lluvias son el extremo noroeste de Córdoba y el sur de La Rioja. El nivel de alerta amarillo prevé fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Durante la jornada, en estas zonas se esperan precipitaciones persistentes, algunas de las cuales pueden presentarse de intensidad moderada a fuerte y que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Las provincias bajo alerta según el SMN

Por otro lado, una alerta amarilla por tormentas afecta el cinto cordillerano de Neuquén, Río Negro, Chubut y la provincia de Santa Cruz donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Frente a estas condiciones, el SMN sugirió salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas, lejos de puertas y ventanas. También no ingresar en calles anegadas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, se espera una mínima de 9°C y una máxima de 15°C. La probabilidad de lluvias es del 0% durante toda la jornada y el cielo estará mayormente nublado.

Así estará el clima en la Ciudad

Para el domingo tampoco se prevén precipitaciones y habrá una sorpresa: en el Día de la Madre reaparecerá el sol. Aún así, se espera una jornada mucho más fresca, con mínimas que pueden posicionarse en los 7° C.

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con una máxima de 16°C y una mínima de 10°C. El cielo encapotado predominará durante toda la jornada y se avizoran vientos de hasta 25 kilómetros por hora. Al igual que en la Ciudad, la probabilidad de precipitaciones son nulas.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 11°C en Catamarca; 23°C y 13°C en Chaco; 17°C y 8°C en Chubut; 18°C y 13°C en Córdoba; 23°C y 15°C en Corrientes; 19°C y 13°C en Entre Ríos; 25°C y 16°C en Formosa; 15°C y 9°C en Jujuy; y 16°C y 8°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 11°C en La Rioja; 15°C y 9°C en Mendoza; 24°C y 16°C en Misiones; 18°C y 9°C en Neuquén; 17°C y 7°C en Río Negro; 14°C y 9°C en Salta; 18°C y 12°C en San Juan; 18°C y 10°C en San Luis; 19°C y 8°C en Santa Cruz; 19°C y 14°C en Santa Fe; 20°C y 15°C en Santiago del Estero; 17°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 21°C y 11°C en Tucumán.