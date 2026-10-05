Súper Niño 2026: qué se sabe del fenómeno que cambiará por completo el clima en la Argentina y llegará a su pico máximo

El territorio argentino atraviesa una etapa de condiciones climáticas mucho más dinámicas y cambiantes, en el marco del fenómeno conocido como el “Súper Niño”, que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto y continuará hasta, al menos, hasta febrero de 2027.

El fenómeno se instala en el país (y el mundo) con el avance de la primavera. Según informes oficiales del Gobierno nacional, este evento climático genera un incremento en el volumen de lluvias y potencia la formación de tormentas en diversas regiones del país.

Pronostico del tiempo

El Niño alcanzará en diciembre su máxima fuerza

El fenómeno meteorológico El Niño alcanzará su pico máximo de intensidad en diciembre en la Argentina, con un aumento en la temperatura central estimado en +2,7 °C en el océano Pacífico. Se anticipa un incremento sostenido de lluvias, que se extenderán en distintas regiones del país hasta marzo de 2027.

El índice Niño 3.4 —mide la diferencia entre la temperatura superficial del mar y su promedio histórico— registró +2,2 °C esta semana, con una subida rápida. De cara a diciembre, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica asignó más del 90% de probabilidad a un evento muy fuerte y un 75% a que supere los +2,5 °C entre octubre y diciembre. Ningún evento de este tipo sobrepasó esa marca desde 1950.

Protocolos esenciales

Ante este panorama, la Agencia Federal de Emergencias emitió una serie de protocolos esenciales para que la población gestione los posibles daños, garantice su seguridad y resguarde sus bienes personales frente a las inclemencias del tiempo.

La preparación comienza antes del inicio de los eventos climáticos. El Ejecutivo sugiere limpiar desagües y sumideros de manera frecuente, revisar el estado de los techos y las canaletas, y retirar objetos externos que el viento pueda desplazar. Resulta imperativo consultar el pronóstico local y agendar los números de contacto de los servicios de Defensa Civil, Bomberos y Policía. La calma representa un factor determinante ante cualquier situación crítica derivada de las alertas meteorológicas.

Queda terminantemente prohibido circular por calles anegadas. Si el agua alcanza el interior de la vivienda, el usuario debe cortar el suministro eléctrico de inmediato para evitar accidentes graves. Las recomendaciones también prohíben acercarse a postes, carteles o cables eléctricos, dado que el peligro de descarga aumenta en condiciones de humedad o viento extremo.

La preocupación que genera particularmente El Niño está relacionada con la amenaza de lluvias abundantes, olas de calor y tormentas severas hasta febrero del año próximo Imagen creada con IA

El fenómeno gana fuerza y crece el riesgo de lluvias excesivas en la Argentina

El Niño que marcará la campaña agrícola 2026/27 tiene cada vez más posibilidades de alcanzar una intensidad sin precedentes desde 1950. La probabilidad de que llegue a ese nivel entre octubre y diciembre aumentó del 69% al 75%, según destacó un informe especial de Aprilis Soluciones Meteorológicas para la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) a partir de una última actualización global. El fenómeno continúa fortaleciéndose y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. Para la Argentina, este escenario mejora el potencial de la campaña gruesa, aunque también aumenta los riesgos de excesos de agua, tormentas severas, anegamientos y problemas sanitarios y logísticos.

El trabajo, con fecha de corte al 11 de septiembre, analizó la última actualización del Centro de Predicción Climática (CPC) de los Estados Unidos y la combinó con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el INTA y organismos provinciales. El principal cambio respecto de agosto es el aumento de seis puntos porcentuales en la posibilidad de que el episodio alcance una categoría excepcional.

Anomalía mensual media de precipitación para diciembre de 2026 a febrero de 2027

Las recomendaciones del Gobierno

Entre la llegada de El Niño y la posibilidad de que las lluvias generen excesos de agua en distintas zonas productivas, el Gobierno difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos sobre los rodeos. Las medidas apuntan a que los productores se anticipen, organicen el uso de los recursos forrajeros y protejan especialmente a las categorías más sensibles.

“Las inclemencias del fenómeno de El Niño pueden traer secuelas para la producción argentina. Por eso hay decisiones que pueden marcar la diferencia”, señaló la Secretaría de Agricultura. El organismo agregó: “Anticiparse, prever y planificar puede ser la mejor estrategia para enfrentar la emergencia”.

Una de las primeras recomendaciones para los establecimientos de ganadería extensiva es ajustar la carga animal, es decir, la cantidad de cabezas por unidad de superficie. En ese sentido, la Secretaría aconsejó “reducir anticipadamente la carga animal por unidad de superficie” y “planificar las salidas y nuevos ingresos de animales”.

Además, indicó que se debe “reservar sectores altos y bien drenados”. También pidió “disponer de espacios de emergencia que permitan trasladar a los animales rápidamente” si el agua avanza sobre los potreros o dificulta el acceso a las zonas de pastoreo.

La Secretaría aconsejó proteger especialmente a las vacas próximas a parir y a los terneros ante posibles excesos de agua

Avanza el Súper Niño: el Servicio Meteorológico Nacional podrá emitir alertas hasta tres días antes de cada tormenta

El Gobierno Nacional despliega un esquema de prevención transversal para afrontar la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, denominado por el Ejecutivo como el Súper Niño. Las proyecciones meteorológicas para el cierre de este año y el primer semestre del próximo indican precipitaciones por encima de los parámetros normales, con un impacto directo sobre la Cuenca del Plata y la región de Cuyo.

Ante este panorama, Adrián Ravier comunicó que el Servicio Meteorológico Nacional cuenta con la red de radares más extensa de la historia del país para anticipar situaciones de riesgo. La tecnología instalada permite hoy la emisión de alertas meteorológicas con una antelación de hasta tres días antes de cada evento severo. Esta capacidad técnica constituye la columna vertebral para la planificación de la Agencia Federal de Emergencias y los equipos de defensa civil provinciales y municipales.

La estrategia oficial integra a múltiples áreas del Estado bajo la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias. Según la Vocería Presidencial, el trabajo conjunto abarca a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, Vialidad Nacional y el Ministerio de Salud, entre otras dependencias clave. El organismo federal centraliza la gestión del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027. Este esquema permite el acceso a información estratégica georreferenciada en tiempo real mediante tableros digitales.

La ONU confirmó que El Niño será el más fuerte que se haya registrado

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó lo que desde hace meses vienen advirtiendo meteorólogos de todo el mundo: primero, que El Niño será extremadamente fuerte y, segundo, que alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán, al menos, hasta febrero de 2027.

“El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo”, afirmó la agencia meteorológica de las Naciones Unidas en un comunicado publicado hoy por la madrugada.

Celeste Saulo, nueva secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial

En una rueda de prensa posterior, la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, enfatizó que el actual episodio “podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo” hace cuatro décadas. Aunque no es causado por el cambio climático, los científicos esperan que El Niño agrave las temperaturas de un planeta, al tiempo que intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

La OMM señaló que existe una “probabilidad extraordinariamente alta, cercana al 100%”, de que el episodio actual se mantenga hasta febrero.

Advertencia climática de la ONU

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que será inevitable que el planeta supere los 1,5°C de aumento de la temperatura promedio en los próximos años, límite que había sido fijado por el Acuerdo de París en 2015. Así lo declaró el saliente secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a partir del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), “Limiting Overshoot” (Limitar el exceso, en español), publicado el pasado 2 de septiembre.

El informe concluyó que el aumento de la temperatura global está encaminado a superar los 1,5°C en los próximos años. “Las olas de calor extremo de este verano, los incendios forestales y las inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera. Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles”, declaró Guterres en el comunicado oficial, donde también advirtió que todavía es posible actuar frente a esta crisis.

Conferencia en la ONU

Un investigador del Conicet explicó en detalle cómo afectará el fenómeno

En diálogo con LN+, Juan José Neif remarcó las consecuencias del avance del “Súoer Niño en territorio argentino: ”En la zona nuestra, lluvias muy torrenciales, las vamos a tener posiblemente avanzado el verano".

Y en cuanto a la duración explicó: “El niño de 1997-98, duró más de 18 meses. Este niño, venimos haciendo el seguimiento de las temperaturas en base a los datos de la NOA y de la Universidad de Colombia, y tiene la misma evolución”.

"El Nino" sera el mas fuerte que se haya registrado

El mapa del SMN que divide a la Argentina esta primavera

Un verdor desciende desde el noreste y cubre 17 provincias de la Argentina. Aquel color significa, de acuerdo con el código del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mayores probabilidades de lluvias para los próximos tres meses. Es un diagnóstico coincidente con la presencia del Súper Niño que, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, podría tener su mayor intensidad en octubre.

El informe trimestral del SMN prevé una mayor probabilidad de lluvias más fuertes de lo normal —más del 55%— en las provincias de Misiones y Corrientes en su totalidad, y en partes de Formosa, Chaco y Santa Fe. Cabe señalar que hoy hay alerta naranja en Misiones y parte de Chaco, y amarilla en Corrientes por tormentas. Son las zonas más sensibles del país en términos de precipitaciones porque allí no solo se esperan mayores anomalías, sino que también es donde más llueve de forma convencional.

En segunda instancia, las provincias con mayor anomalía de precipitaciones son Mendoza y San Juan. Aquella zona es conocida porque, más que llover, nieva, y esto podría significar un alivio para una emergencia hídrica prolongada que la región de Cuyo experimenta desde hace diez años.

Se esperan precipitaciones más intensas para el inicio de la primavera 2026 en casi toda la Argentina SMN

El impacto del cambio climático

Si bien este fenómeno impacta de manera diferente cada año, el de este año y el del próximo impactará de manera más intensa, debido a las “condiciones de un calentamiento global exacerbado con olas de calor marinas acusadas en el Pacífico y otras aguas del planeta”, según informaron del sitio especializado Meteored.

Al comparar las consecuencias de este fenómeno en el mes de octubre, con años anteriores, las deiferencias son notorias, ya que su desarollo se encuentra en un entorno más cálido.

El Niño impactará hasta los últimos meses del año BCR

Un geólogo explicó en detalle el impacto del fenómeno en la Argentina

En diálogo con LN+, el geólogo Federico Isla sostuvo: “El niño ya está llegando, ya tenemos crecidas en el Iguazú, en las cataratas, tenemos inundaciones del río Uruguay”.

“Nosotros hemos tenido Niños, que normalmente ocurren o se definen en diciembre, que han alcanzado inundaciones en Santa Fe, que fue todo el Paraná en 1982, en 1987 y el último Niño del año 2024, pero que no afectó tanto a Argentina”, sumó el especialista.

Para explicar el desarollo del fenómeno detalló sobre el fenómeno: “Es una gran cantidad de humedad que se transporta en el Pacífico de oeste a este. Eso impacta en todas las cuencas cordilleras de Ecuador, Perú, Chile, pero también alimentan todos los ríos que Bajan de la cordillera, son ríos que recorren prácticamente toda Sudamérica”.

En la misma línea subrayó sobre su impactó: “Lo que puede haber acá son grandes inundaciones que bajen por el Paraná y puedan bloquear gran parte de lo que es el delta entrerriano y pueda haber camalotes que tapen los accesos de los puertos deportivos de Buenos Aires y todo el Gran Buenos Aires”.

Los oceanos alcanzan temperaturas record

Las proyecciones del INTA

Frente a las estimaciones climáticas que anticipan un escenario marcado por un elevado régimen de lluvias y altas temperaturas, los expertos del INTA actualizaron el panorama agroclimático, al tiempo que brindaron una serie de recomendaciones técnicas para anticiparse al fenómeno con pautas de manejo eficientes.

En este contexto, se organizó una charla técnica en la Sociedad Rural de Azul sobre “El Niño, proyecciones climáticas para la campaña 2026-27 y recomendaciones de manejo para productores”. Del evento participaron Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, y Martín Tuculet, integrante del Consejo Directivo Nacional por Aacrea, entre otras autoridades presentes en la jornada.

El Niño provoca aguas inusualmente cálidas en la superficie del océano Pacífico tropical oriental y central NOAA

“El Niño impacta de manera diferente en los distintos continentes y regiones”

Durante la jornada, expusieron Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN); Mariano Cicchino, jefe del INTA Chascomús; y Lucas Vagnoni, coordinador de Investigaciones y Desarrollo INTA Cuenca del Salado.

Según Mercuri, “se está desarrollando el fenómeno climático Niño que, acorde a la proyección más reciente, tendría una intensidad de moderado a fuerte y un desarrollo hasta al menos finales del verano de 2027”.

En este punto, aclaró que el impacto de El Niño no es uniforme a escala global y depende de la dinámica de los océanos y de cómo evolucionan las condiciones en cada región. “El Niño impacta de manera diferente en los distintos continentes y regiones porque no todos los océanos se calientan de manera simultánea”, detalló.

Científicos registran la temperatura más alta del mar: “El cambio climático se combina con un potente fenómeno de El Niño”

Los océanos registraron una temperatura promedio de la superficie de los mares del mundo de 21,1 °C, en los últimos días, una cifra que supera ligeramente los 21,09°C que se registraron en los primeros meses del 2024 y se encuentra muy por encima del promedio para esta época del año.

En este contexto, la doctora Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus, sostuvo: “El Niño está aportando calor al sistema, pero lo hace sumándose a décadas de calentamiento provocado por el ser humano”. “Este récord es otra señal clara de que el océano está sometido a un estrés cada vez más grande”, agregó la especialista.

Debido al calentamiento de los mares, se pueden registrar consecuencias trascendentales, como el avance de fenómenos meteorológicos, aumento del nivel del mar y la vida marina puede verse afectada.

Atardecer en Claromecó. Paula Teller

El comportamiento por regiones

Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa tienen los pronósticos más altos de recibir lluvias superiores a lo normal entre noviembre y marzo, según reporto el medio especializado Meteored.

En esa región, los cursos de agua reaccionan de manera distinta: el río Uruguay suele tener crecidas violentas y repentinas que exigen avisos urgentes, mientras que el Paraná sube de forma más lenta, pero mueve volúmenes de agua mucho mayores.

Para el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste patagónico, los datos del Servicio Meteorológico Nacional advierten que llegará con menor intensidad y muestran señales de lluvia bastante más débiles.

El norte pampeano, el sur de Córdoba y la cuenca del Salado bonaerense corren más peligro porque ya tienen el agua muy cerca de la superficie. Por eso, muchos productores planean adelantar la siembra de maíz y soja en los lotes más altos y firmes.

Una investigadora del Conicet aseguró que las lluvias superarán la capacidad de absorción de la tierra

La investigadora del Conicet, Matilda Rusticucci, publicó en un dossier de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que debido a la llegada del fenómeno del Súper Niño, la caída de precipitaciones superará la capacidad que tiene la tierra de absorber el agua.

“Cuando hablamos de lluvias más intensas de las habituales, nos referimos a la posibilidad de que el agua caída supere la capacidad de absorción que tiene la tierra”, explicó Rusticucci.

“Estamos hablando de una perspectiva que prevé lluvias que pueden estar muy arriba de lo normal en el noreste del país. Y dado que también se esperan lluvias abundantes en el sur de Brasil, los ríos de esa zona van a traer mucha agua”, agregó.