Hay alerta amarilla por tormentas y nevadas para este lunes 26 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y nevadas para este lunes 26 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá cuatro provincias afectadas por este nivel de advertencia, que implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas abarca el sur de Mendoza, el sudeste de Chubut y Santa Cruz. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 26 de octubre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Por otra parte, la alerta amarilla por nevadas regirá en el oeste de Mendoza y el sudoeste de San Juan. El organismo anticipó nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas, con acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, que podrían superarse de forma local.

Para quienes se encuentren en estas zonas, el organismo aconseja circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, revisar el estado de techos, canaletas y desagües, y ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono. Además, recomienda contar con alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN pronostica una máxima de 17°C y una mínima de 9°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, y mayormente nublado a partir de la tarde. Durante la jornada se esperan vientos de hasta 12 kilómetros por hora. El martes se prevé un ascenso de la temperatura y que las condiciones se mantengan estables, sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se espera una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y al mediodía, y mayormente nublado durante la tarde y la noche, con hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones. Para el martes y el miércoles no se prevén lluvias, mientras que el jueves se esperan lluvias aisladas.

En Córdoba, la temperatura irá de 10°C a 21°C; en Tucumán, oscilará entre 10°C y 23°C; en Santa Fe, se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 21°C; en Entre Ríos, los registros se ubicarán entre 9°C y 20°C; en Jujuy, entre 9°C y 19°C; en Salta, se esperan valores de 9°C a 18°C; en Misiones, de 12°C a 22°C; y en La Rioja, de 11°C a 24°C.

En Santiago del Estero, se espera una mínima de 11°C y una máxima de 26°C; en San Luis, los valores irán de 10°C a 23°C; en San Juan, oscilarán entre 11°C y 25°C; en Mendoza, la temperatura se ubicará entre 7°C y 19°C; en Río Negro, entre 7°C y 21°C; en Chubut, se prevén registros de 10°C a 23°C; y en Santa Cruz, de 7°C a 14°C.