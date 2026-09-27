Hay alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo para este lunes 28 de septiembre: las provincias afectadas

Tras un fin de semana que concluyó con condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este lunes 28 de septiembre continuarán los fenómenos atípicos y emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos Zonda. Además, algunas localidades están bajo advertencia ante una posible caída de granizo.

Según el parte que compartió el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas son Buenos Aires -en el sector sur y este-, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Tucumán, Mendoza y Salta.

Estas áreas pueden ser afectadas por tormentas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. A su vez, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar salir, limpiar desagües y sumideros, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si ingresa agua a una vivienda, aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Mapa de alertas para este lunes 28 de septiembre

Asimismo, el SMN indicó que en el sur y oeste de Chubut -incluida la capital, Rawson- rige un aviso de nivel amarillo por lluvias intensas. En estos casos, se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros.

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos Zonda para San Juan y La Rioja, donde se estiman velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno, en tanto, puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Las condiciones adversas se dan en el marco de una ciclogénesis que atraviesa la zona este del país. Este fenómeno consiste en el nacimiento de un ciclón y que es muy común a estas latitudes. El meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a LN+ que el punto cúlmine será el próximo martes: “Ese día va a ser el peor”.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 14°C y una máxima de 19°C, al igual que este domingo. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y habrá lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones a partir de la noche. Luego, para el martes, se esperan tormentas fuertes a lo largo de todo el día.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 13°C y la máxima, de 18°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y se estima que llueva durante todo el día. La humedad, en tanto, será del 85%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 20°C en Catamarca; 43°C y 25°C en Chaco; 13°C y 8°C en Chubut; 23°C y 17°C en Córdoba; 43°C y 25°C en Corrientes; 25°C y 16°C en Entre Ríos; 44°C y 27°C en Formosa; 33°C y 19°C en Jujuy; 22°C y 11°C en La Pampa; 30°C y 20°C en La Rioja; y 23°C y 15°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 37°C y 18°C en Misiones; 22°C y 13°C en Neuquén; 16°C y 9°C en Río Negro; 31°C y 19°C en Salta; 24°C y 17°C en San Juan; 22°C y 15°C en San Luis; 9°C y 3°C en Santa Cruz; 23°C y 16°C en Santa Fe; 35°C y 23°C en Santiago del Estero; 5°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 31°C y 22°C en Tucumán.