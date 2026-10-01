Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este jueves 1° de octubre: las provincias afectadas

Luego de que las condiciones mejoraran levemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este jueves 1° de octubre volverán a aparecer lluvias aisladas y nubes, y emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para el centro del país. Para el viernes, en tanto, anticipó que habrá advertencias por tormentas en gran parte del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el aviso por vientos rige en el este de San Juan y el sur de La Rioja. Frente a estos casos, indicó que se espera la presencia de fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En esos distritos se prevén vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.

A partir de este panorama, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

Mapa de alertas para este jueves 1° de octubre

Luego, para el viernes, se estima que las condiciones empeoren en gran parte del país: habrá alertas amarillas por tormentas, vientos y lluvias en sectores del centro y algunos puntos de la Patagonia.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, se espera una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, mientras que el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada. En principio será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora, y lluvias aisladas por la mañana. Además, la humedad será de 73%.

Las autoridades advierten por el Niño

Para este jueves, se anticipa que las condiciones mejoren levemente y el cielo estará algo nublado durante toda la jornada. La temperatura que oscilará entre los 8°C y 18°C. No se prevén lluvias, aunque si una presencia constante de viento, de hasta 22 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 9°C y la máxima, de 17°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y se estiman vientos fuertes a lo largo de todo el día.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 15°C en Catamarca; 25°C y 16°C en Chaco; 16°C y 6°C en Chubut; 22°C y 13°C en Córdoba; 25°C y 16°C en Corrientes; 21°C y 14°C en Entre Ríos; 25°C y 18°C en Formosa; 21°C y 11°C en Jujuy; 16°C y 8°C en La Pampa; 25°C y 15°C en La Rioja; y 20°C y 10°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 17°C en Misiones; 19°C y 6°C en Neuquén; 14°C y 5°C en Río Negro; 21°C y 13°C en Salta; 23°C y 13°C en San Juan; 22°C y 11°C en San Luis; 11°C y 3°C en Santa Cruz; 21°C y 4°C en Santa Fe; 25°C y 17°C en Santiago del Estero; 9°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 21°C y 15°C en Tucumán.