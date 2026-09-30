Hay alerta amarilla por tormentas y nevadas para este miércoles 30 de septiembre: las provincias afectadas

Después de una seguidilla de días lluviosos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este miércoles 30 de septiembre las condiciones mejorarán y se despejará levemente el cielo. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y nevadas para otros sectores del país y advirtió por la posible presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por el aviso por tormentas son Misiones, Formosa y Salta, donde se prevé ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Frente a estos casos, el organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de zonas inundables y no circular por calles anegadas. También aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar puertas y ventanas y desconectar los artefactos eléctricos si ingresa agua.

El mapa de alertas para este miércoles 30 de septiembre

En los últimos días, el sector este del país sufrió condiciones adversas tras la llegada de una ciclogénesis, el nacimiento de un ciclón, que es muy común en estas latitudes. En este sentido, algunas ciudades estuvieron bajo advertencia por tormentas fuertes, incluido el AMBA. En tanto, este martes fue el momento en el que se registraron más eventos atípicos.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas que alcanza a la zona cordillerana de Mendoza. En esta área se esperan valores totales de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local, mientras que, en las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires se espera un leve descenso en la temperatura, con una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, mientras que el cielo estará algo nublado durante toda la jornada. En principio será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y la humedad será de 75%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 9°C y la máxima, de 18°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado durante toda la jornada y se estiman vientos fuertes a lo largo de todo el día.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 25°C y 15°C en Catamarca; 25°C y 17°C en Chaco; 10°C y 6°C en Chubut; 23°C y 12°C en Córdoba; 25°C y 17°C en Corrientes; 23°C y 12°C en Entre Ríos; 26°C y 19°C en Formosa; 21°C y 13°C en Jujuy; 17°C y 6°C en La Pampa; 27°C y 16°C en La Rioja; y 20°C y 9°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 24°C y 18°C en Misiones; 15°C y 5°C en Neuquén; 11°C y 8°C en Río Negro; 20°C y 12°C en Salta; 23°C y 10°C en San Juan; 23°C y 12°C en San Luis; 9°C y 4°C en Santa Cruz; 23°C y 12°C en Santa Fe; 27°C y 16°C en Santiago del Estero; 9°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 15°C en Tucumán.