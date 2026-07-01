Hay alerta naranja por tormentas y frío extremo para este miércoles 1 de junio: las provincias afectadas

Después de un comienzo de semana con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 1 de junio llegará un frente frío que va a traer un marcado descenso en los valores del mercurio que se mantendrá a lo largo de los días. También emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, vientos fuertes y nevadas.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia de nivel amarillo por temperaturas extremas por frío son Buenos Aires -a excepción del sector del sur-, Entre Ríos, Córdoba, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Estos valores pueden ser “peligrosos”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud. En estos casos, las mínimas podrían llegar a 0° o 3°, dependiendo la región afectada.

Frente a estos casos, el SMN aconseja: evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores, generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.), mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar mucho líquido y evadir el consumo de bebidas alcohólicas.

Mapa de alerta por temperaturas extremas

Por otra parte, el Servicio Meteorológico emitió una alerta naranja por nevadas para Mendoza. Se trata de la presencia de posibles fenómenos meteorológico “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Esta área puede ser afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes, y se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada.

También está bajo aviso Neuquén, donde rige un aviso de nivel amarillo por nevadas, lo que implica la presencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En estos casos, los valores previstos de nieve acumulada son de entre 10 y 15 centímetros.

El organismo también publicó una alerta amarilla por vientos fuertes para La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. El área de alta cordillera será afectada por velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100. Esta situación puede provocar reducción de la visibilidad.

Mapa de alertas para este miércoles 1 de junio

Por último, el SMN emitió una advertencia amarilla por tormentas para Misiones, Corrientes y Formosa, donde podría haber abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Además se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este miércoles, el SMN indicó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 3°C y los 13°C, un poco más baja que durante los últimos días. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante casi todo el día y una humedad del 89%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 12°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y, en este caso, la humedad será del 72%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 10°C y 5°C en Catamarca; 14°C y 9°C en Chaco; 6°C y 0°C en Chubut; 11°C y 2°C en Córdoba; 14°C y 9°C en Corrientes; 14°C y 5°C en Entre Ríos; 13°C y 11°C en Formosa; 12°C y 4°C en Jujuy; 9°C y 0°C en La Pampa; 10°C y 5°C en La Rioja; y 3°C y 0°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 16°C de máxima y 12°C de mínima; 6°C y -2°C en Neuquén; 7°C y 3°C en Río Negro; 12°C y 4°C en Salta; 5°C y 2°C en San Juan; 4°C y 2°C en San Luis; 5°C y -1°C en Santa Cruz; 14°C y 7°C en Santa Fe; 14°C y 8°C en Santiago del Estero; 6°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 12°C y 6°C en Tucumán.