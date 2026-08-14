Denunciaron penalmente al exdirector de escuela que se tomó más de 3300 días de licencia y le imputan “defraudación contra el Estado”

El director de una escuela rural de Misiones que acumuló 3363 días de licencia en 18 años fue denunciado penalmente para que se investigue si defraudó al Estado y si existieron irregularidades en la documentación utilizada para justificar sus ausencias.

Se trata de Juan Carlos Kategora, quien hasta hace pocos días estaba al frente de la Escuela Provincial N° 733, en San Vicente, y también figuraba como empleado de Energía de Misiones (EMSA).

La presentación fue realizada por el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), ante la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 de Posadas. El legislador pidió que se determine si las conductas denunciadas pueden encuadrarse en los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.

Kategora dirigía la Escuela N°733, situada en Colonia Paraíso, en la zona rural de San Vicente. Los 3363 días de licencia equivalen a más de nueve años de clases, aunque no correspondieron a una ausencia ininterrumpida: durante el período analizado hubo reincorporaciones a la actividad seguidas por nuevos pedidos para ausentarse.

Uno de los ejes de la denuncia es la situación laboral que Kategora mantenía en EMSA. Según los antecedentes del caso, había ingresado a la empresa eléctrica provincial a partir de su vínculo familiar con Héctor López Ricci, expresidente de la compañía.

Castro solicitó que se incorporen los legajos laborales para cotejar las licencias otorgadas en Educación con la actividad registrada en la empresa eléctrica. El análisis deberá permitir establecer si existieron incompatibilidades y qué haberes percibió en cada ámbito durante los períodos bajo investigación.

Solo en lo que va de 2026, Kategora había registrado 101 días de licencia por largo tratamiento y otros 45 por cuidado de un familiar enfermo. Por desempeñarse como director de un establecimiento rural percibía, además, un adicional salarial del 80% por zona desfavorable.

La presentación judicial también incluyó un pedido de informes a Migraciones para reconstruir sus entradas y salidas del país entre 2006 y 2026. La medida surgió a partir de publicaciones en redes sociales que muestran a Kategora en viajes a destinos como Dubai y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y Aruba.

La Justicia deberá analizar su actividad en Educación y Energía de Misiones, la documentación que respaldó sus ausencias y las fechas de viajes al exterior que aparecen en sus redes sociales

El objetivo es contrastar las fechas de esos movimientos con las licencias registradas en Educación. Hasta el momento, con la información disponible, no está establecido que los viajes hayan coincidido con períodos en los que Kategora se encontraba bajo licencia médica.

En paralelo, el Consejo General de Educación (CGE) de Misiones mantiene abierto un sumario administrativo para revisar cómo se tramitaron las ausencias y qué documentación fue presentada para respaldarlas. Entre los elementos que serán analizados se encuentran los certificados médicos y las historias clínicas.

La presidenta del CGE, Daniela López, indicó que, si se detectaran adulteraciones en certificados, firmas o diagnósticos, podrían surgir responsabilidades que excedan al docente y alcancen a quienes hubieran intervenido en la confección o validación de esos documentos.

La actuación de la Junta Médica y de las áreas de Salud Laboral también quedó bajo revisión. Entre las circunstancias mencionadas en el caso figura que la esposa de Kategora trabajaría en ese ámbito. No está acreditado que ese vínculo haya tenido incidencia en la autorización de las licencias.

Los antecedentes administrativos se remontan, al menos, a 2019. Ese año, el CGE detectó que Kategora había superado los plazos establecidos y dispuso un descuento del 50% sobre sus haberes.

En 2022, el docente inició un trámite para jubilarse mediante una renuncia condicionada al retiro. La gestión no prosperó porque no cumplía con los requisitos correspondientes, por lo que continuó dentro del sistema educativo.

Después de que la situación tomara estado público y se iniciara el sumario, Kategora presentó su renuncia como director de la Escuela N°733. El Consejo General de Educación decidió aceptarla, aunque su salida del cargo no interrumpirá el procedimiento administrativo en curso.

El caso tuvo además una consecuencia sobre el resto del sistema educativo provincial. El CGE ordenó revisar las licencias por largo tratamiento actualmente vigentes entre los docentes de Misiones, una medida destinada a analizar los procedimientos mediante los cuales se autorizan las ausencias prolongadas y los controles aplicados en esos casos.