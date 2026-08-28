Saltar al contenido principal
LA NACION

Hay alerta naranja y amarilla por lluvias, nevadas y Zonda para este viernes 28 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país; en la Ciudad, la máxima será de 18°C

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El ente meteorológico informó sobre las condiciones climáticas en la Argentina
El ente meteorológico informó sobre las condiciones climáticas en la Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este viernes 28 de agosto. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos peligrosos en algunos sectores.

La alerta amarilla por Zonda regirá en Santiago del Estero, La Rioja y San Juan, donde se esperan velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90. El fenómeno también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de baja humedad relativa.

Mientras tanto, la alerta naranja por vientos afectará el oeste de Santiago del Estero y La Rioja. El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

Las provincias afectadas en el epílogo de agosto
Las provincias afectadas en el epílogo de agosto

Antes ambas previsiones, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por otro lado, una alerta amarilla por nevadas alcanzará el cordón cordillerano de Mendoza y Neuquén. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. Se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Frente a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, mantas, linternas y medicamentos.

Finalmente, la alerta amarilla por tormentas afectará la zona litoraleña, específicamente a las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Esos distritos se verán afectados por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Ante estas advertencias por lluvias, el organismo recomienda salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y no entrar en calles anegadas. También aconseja cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C. El cielo estará nublado en el arranque del día y se espera que la salida del sol se de a partir del mediodía.

Así estará el clima en la Ciudad
Así estará el clima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la mínima también será de 14°C y la máxima alcanzará los 18°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará despejado y con condiciones agradables durante la mayoría de la jornada

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 11°C en Catamarca; 31°C y 20°C en Chaco; 16°C y 7°C en Chubut; 20°C y 12°C en Córdoba; 31°C y 20°C en Corrientes; 22°C y 15°C en Entre Ríos; 32°C y 21°C en Formosa; 33°C y 11°C en Jujuy; 16°C y 8°C en La Pampa; 26°C y 14°C en La Rioja; y 16°C y 11°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 31°C y 20°C; 18°C y 5°C en Neuquén; 18°C y 9°C en Río Negro; 33°C y 7°C en Salta; 20°C y 11°C en San Juan; 17°C y 11°C en San Luis; 7°C y 3°C en Santa Cruz; 22°C y 15°C en Santa Fe; 26°C y 12°C en Santiago del Estero; 4°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Qué se sabe del “Super Niño”, el fenómeno que cambiará por completo el pronóstico en la Argentina (y en el mundo) hasta octubre
    1

    Qué se sabe del “Super Niño”, el fenómeno que cambiará por completo el pronóstico en la Argentina (y en el mundo) hasta octubre

  2. El ejercicio de fuerza ideal para frenar la pérdida de masa muscular y mantenerse saludable
    2

    Ni gimnasio ni caminata: el ejercicio de fuerza ideal para frenar la pérdida de masa muscular y mantenerse saludable

  3. A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires hoy, jueves 27 de agosto
    3

    A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires hoy, jueves 27 de agosto

  4. La psicología dice que no es fácil saber qué se desea porque entre el deseo y uno mismo se interponen deseos ajenos y mandatos
    4

    La psicología dice que no es fácil saber qué se desea, porque entre el deseo y uno mismo se interponen deseos ajenos y mandatos