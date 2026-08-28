Hay alerta naranja y amarilla por lluvias, nevadas y Zonda para este viernes 28 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este viernes 28 de agosto. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos peligrosos en algunos sectores.

La alerta amarilla por Zonda regirá en Santiago del Estero, La Rioja y San Juan, donde se esperan velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90. El fenómeno también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de baja humedad relativa.

Mientras tanto, la alerta naranja por vientos afectará el oeste de Santiago del Estero y La Rioja. El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

Las provincias afectadas en el epílogo de agosto

Antes ambas previsiones, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por otro lado, una alerta amarilla por nevadas alcanzará el cordón cordillerano de Mendoza y Neuquén. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. Se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Frente a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, mantas, linternas y medicamentos.

Finalmente, la alerta amarilla por tormentas afectará la zona litoraleña, específicamente a las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Esos distritos se verán afectados por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Ante estas advertencias por lluvias, el organismo recomienda salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y no entrar en calles anegadas. También aconseja cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 17°C. El cielo estará nublado en el arranque del día y se espera que la salida del sol se de a partir del mediodía.

Así estará el clima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la mínima también será de 14°C y la máxima alcanzará los 18°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará despejado y con condiciones agradables durante la mayoría de la jornada

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 11°C en Catamarca; 31°C y 20°C en Chaco; 16°C y 7°C en Chubut; 20°C y 12°C en Córdoba; 31°C y 20°C en Corrientes; 22°C y 15°C en Entre Ríos; 32°C y 21°C en Formosa; 33°C y 11°C en Jujuy; 16°C y 8°C en La Pampa; 26°C y 14°C en La Rioja; y 16°C y 11°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 31°C y 20°C; 18°C y 5°C en Neuquén; 18°C y 9°C en Río Negro; 33°C y 7°C en Salta; 20°C y 11°C en San Juan; 17°C y 11°C en San Luis; 7°C y 3°C en Santa Cruz; 22°C y 15°C en Santa Fe; 26°C y 12°C en Santiago del Estero; 4°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.