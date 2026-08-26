A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa a Buenos Aires, según el SMN

Tras varios días caracterizados por el frío extremo, las bajas temperaturas y la aparición del sol, el pronóstico del tiempo anticipa la llegada de la tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires, luego de días de contrastes debido a las altas temperaturas.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y datos de sitios especializados como Meteored, las precipitaciones no se extenderán por mucho tiempo, debido a que el Niño ya se encuentra en fase activa en la Argentina.

Pronostico del tiempo

Cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires

A fines de agosto, la atmósfera experimenta cambios en su circulación y la proximidad de la primavera favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas, en esta época del año. En este marco, se espera que las precipitaciones lleguen a Buenos Aires este jueves 27 de agosto.

La jornada comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada y por la tarde se esperan fuertes chaparrones mientras que para la noche, no se esperan precipitaciones, pero el cielo se encontrará mayormente nublado. La temperatura mínima rondará los 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

Pronóstico del tiempo extendido

Tras las fuertes tormentas del jueves, se espera que el viernes las condiciones meteorológicas mejoren ampliamente. Durante la jornada, pronostican cielos parcialmente despejados, con mínimas de 10°C y máximas de 17°C, respectivamente.

Para el fin de semana, no se esperan precipitaciones, ya que el cielo se encontrará despejado con mínimas que rondarán los 8°C y máximas de 17°C.

Pronóstico del tiempo extendido

Recomendaciones del SMN ante lluvias

El SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida la población y evitar mayores inconvenientes antes este fenómeno: