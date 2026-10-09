Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos para este viernes 9 de octubre: las provincias afectadas

Tras una jornada de jueves con intensas lloviznas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registraron altos valores acumulados de agua e inundaciones, se prevé que este viernes 9 de octubre continúen las precipitaciones, aunque en menor medida. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en distintos sectores del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas —donde rige el aviso naranja— son Misiones y el extremo este de Corrientes. Allí podrían aparecer abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

A su vez, el alerta naranja por lluvias rige para la provincia de Mendoza, región que será afectada por chaparrones persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, la precipitación podrá ser en forma de lluvia y nieve mezclada.

En ese sentido, el alerta amarillo por el mismo fenómeno corre para el oeste de Corrientes, Chaco, Formosa y el extremo sur de Neuquén.

Las provincias afectadas para este viernes

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, conducir con precaución y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y si estás al aire libre, buscar refugio inmediato.

Para la región NOA del país, el organismo informó que las regiones cordilleranas de Jujuy, Tucumán, Salta, La Rioja y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Según indicó, las áreas pueden ser afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100.

Motivo por el cual, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para este viernes en el AMBA y señaló que, en la Ciudad, la mínima parte en los 14°C y la máxima alcanzará los 17°C. Al igual que el miércoles, será una jornada ventosa y con probabilidades de precipitaciones de hasta el 40%, además, no se descarta la actividad eléctrica.

Así estará el clima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 15°C y la mínima parte en los 18°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan lluvias durante la tarde, y la humedad será del 99%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 17°C en Catamarca; 28°C y 20°C en Chaco; 10°C y 7°C en Chubut; 20°C y 14°C en Córdoba; 28°C y 20°C en Corrientes; 21°C y 14°C en Entre Ríos; 30°C y 24°C en Formosa; 22°C y 16°C en Jujuy; 13°C y 9°C en La Pampa; 22°C y 16°C en La Rioja; y 17°C y 10°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 27°C y 22°C; 9°C y 7°C en Neuquén; 11°C y 7°C en Río Negro; 21°C y 16°C en Salta; 20°C y 12°C en San Juan; 15°C y 9°C en San Luis; 16°C y 4°C en Santa Cruz; 21°C y 15°C en Santa Fe; 23°C y 16°C en Santiago del Estero; 14°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 18°C en Tucumán.