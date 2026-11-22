No se sabe con precisión qué sucedió entre el martes y el jueves de esta semana durante las negociaciones de la trigésimo primera Cumbre del Clima (COP 31), celebrada en Antalya, Turquía. Sin embargo, el texto resolutivo de la conferencia terminó por cumplir sus objetivos, al punto de ser catalogada por la sociedad civil presente como la “peor COP de la historia”. Así lo definió Climate Action Network (CAN), una red internacional de organizaciones climáticas, en diálogo con LA NACION. Este fue el punto de partida de un empantanamiento que se prolongó durante toda la cumbre. Tanto que la sesión se extendió dos días más, hasta la tarde del domingo, y terminó sin un acuerdo final.

Con la sala semivacía, porque varios representantes ya habían regresado a sus países, discutió un documento calificado como “regresivo” y que no llegó a ser aprobado por falta de unanimidad y fuerte rechazo de varias naciones como la Unión Europea, Brasil y Reino Unido. ¿Pero por qué es tan importante este texto?

El documento principal consolida casi dos semanas de negociaciones multilaterales en las que participaron 196 naciones y la Unión Europea, y confluyeron miles de presiones. El primer borrador se había presentado el 17 de noviembre con varios frentes abiertos, pero incluía objetivos importantes para reducir de manera contundente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre ellos, proponía acelerar el abandono progresivo de los combustibles fósiles y eliminar cuanto antes los subsidios “ineficientes”, en especial aquellos destinados a la producción de hidrocarburos y al consumo energético.

También planteaba establecer fechas para alcanzar la neutralidad de carbono en los países desarrollados e impulsaba elevar el financiamiento para la adaptación al cambio climático a 120.000 millones de dólares anuales hasta 2035. Sin embargo, el jueves, la presidencia de la COP 31, encabezada por Murat Kurum, ministro de Ambiente de Turquía, y Chris Bowen, ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, publicó una nueva versión que eliminó o diluyó todas esas menciones.

“También hubo otras omisiones que consideramos graves, como por ejemplo las que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos, el derecho a la participación y el acceso a la información de comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes”, agregó Alejandro Alemán, coordinador de CAN en América Latina y el Caribe, a LA NACION.

El documento

La última versión del documento, impulsada por la propia presidencia, se publicó el domingo. Retomó algunas medidas, como el reconocimiento explícito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y un plan de acción en materia de género acordado el año pasado, punto al que la Argentina se opuso. Sin embargo, varias delegaciones lo calificaron como un texto que mantiene una línea “poco ambiciosa”. En especial, porque no incluye ninguna mención a los combustibles fósiles y, además, flexibiliza el tratamiento de las tecnologías de captura de carbono.

Se trata de tecnologías diseñadas para atrapar y almacenar el carbono en lugar de reducir las emisiones. Están expresamente vinculadas con la industria fósil y fueron muy cuestionadas durante la COP 31 por diversos países, que las calificaron como “falsas soluciones”. A esto se suma una investigación publicada hace unos días por el Center for International Environmental Law, que reveló que durante el evento se registraron más de 700 lobistas vinculados a la industria de los combustibles fósiles y a las tecnologías de captura de carbono. Por otro lado, si bien se reconoció la necesidad de adaptarse a los efectos del cambio climático, las obligaciones de financiamiento quedaron diluidas.

“Vinimos a Antalya a una cosa: la ambición de los niveles más altos posibles. Nuestro mensaje no es una crítica a las presidencias. Nuestro desacuerdo es con un problema mucho más profundo. Panamá publicó el 19 de noviembre ocho principios que deberían estar en un documento ambicioso. Porque nuestra responsabilidad no es llegar a un acuerdo mínimo, es hacer lo correcto”, dijeron los representantes de la delegación panameña. “La atmósfera no negocia, el planeta no negocia y no podemos seguir esperando”, agregaron.

Los países árabes y Rusia se opusieron a incluir referencias a los combustibles fósiles en el borrador final y bloquearon ese capítulo. Si bien hubo objeciones tanto de la Unión Europea como de Brasil, Reino Unido, Panamá y la representación de los países africanos, naciones como China aceptaron la última versión de la presidencia. La otra potencia mundial, Estados Unidos, ni siquiera estuvo presente en el plenario, ya que, por decisión de Donald Trump, el país se retiró del Acuerdo de París.

Por su parte, la Argentina tuvo una participación política mínima y se limitó a proponer cambios en materia de género, en línea con la posición que la administración de Javier Milei sostiene en Naciones Unidas y que rechaza la diversidad de género.

“El problema no es que Argentina participe de discusiones sobre género. El problema es que la política exterior convierta estas cuestiones terminológicas en prioridades ideológicas mientras descuida asuntos que son centrales para el futuro del país”, opinó Oscar Soria, CEO de Common, una organización internacional especializada en negociaciones.

Bajo el llamado “Pacto de Antalya”, el foco principal del texto está puesto en la electrificación y la transición energética. El borrador contemplaba elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo energético final mundial para 2035, limitar el sobrepaso del umbral de 1,5 °C y triplicar el financiamiento para adaptación hacia 2035. Aunque fue criticado por tener difuminados tanto los plazos como el punto de partida, en especial en materia de financiamiento.

Varios países del Sur Global también denunciaron la falta de compromisos concretos en materia de financiamiento para la adaptación al cambio climático. En otras palabras, reclamaron líneas de financiamiento para preparar a las naciones más vulnerables frente a fenómenos como sequías, olas de calor, inundaciones e incendios más intensos y severos, según cada región.

Cabe recordar que, según explicó el propio Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), los gases de efecto invernadero provenientes de los combustibles fósiles son el principal motor del calentamiento global y, por ende, de sus efectos regionales y locales. El abandono de estas fuentes de energía es una exigencia de la sociedad civil en los espacios internacionales desde hace décadas y también cuenta con el respaldo de decenas de representantes de distintos países.

“Hemos negociado durante días para encontrar un terreno de entendimiento”, dijo el presidente de la COP de Antalya el viernes, cuando parecía que el debate no terminaría más. “El mundo mantiene la esperanza y espera buenas noticias de esta sala”, expresó antes de ser interrumpido brevemente por un manifestante que gritó: “¡Ustedes están matando el futuro!”. El personal de seguridad de Naciones Unidas lo retiró rápidamente del recinto. Poco después, varios observadores de las negociaciones, en especial representantes de la sociedad civil, ingresaron al plenario con ejemplares de la publicación ECO, cuya portada solo decía: “VERGÜENZA”.

El propio António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, había advertido apenas unos días antes, durante la COP 31, que “la distancia entre lo que exige la ciencia y lo que entrega la política sigue siendo peligrosamente amplia”. También reclamó una reducción inmediata y drástica de las emisiones y cuestionó la influencia desproporcionada del lobby de los combustibles fósiles. Sin embargo, pese a esa presión, las negociaciones nunca han desembocado en compromisos suficientemente contundentes.

El deterioro de la COP

Oscar Soria, de Common, planteó que el resultado de estas negociaciones es una muestra del deterioro de la política climática, que responde a factores tanto internos como externos. Entre los primeros, mencionó la falta de resultados y de acuerdos concretos en este espacio multilateral.

“Hay una dimensión que me parece grave y que remite a Hannah Arendt. Ella utilizaba la expresión rule by Nobody, el gobierno de Nadie, para describir sistemas burocráticos en los que resulta imposible identificar quién ejerce efectivamente el poder y quién debe responder por sus consecuencias”, señaló en diálogo con LA NACION. Y agregó que existe una distorsión de lo que deberían significar las negociaciones: “Hemos terminado confundiendo la continuidad del proceso diplomático con el éxito de la política climática”.

Por otro lado, los factores externos están relacionados con un contexto geopolítico que ha puesto en jaque a Naciones Unidas.

“Estamos atravesando una etapa de enorme fragmentación del sistema internacional. Hay guerras, tensiones entre grandes potencias, nacionalismos económicos, proteccionismo y una creciente desconfianza hacia las instituciones multilaterales. La transición energética dejó de ser solamente una cuestión ambiental. Es también una disputa por el control de las cadenas de suministro, los minerales críticos, las tecnologías, los mercados energéticos y las inversiones”, agregó Soria.

Con aportes de información de AFP y AP