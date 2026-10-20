Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y Zonda para este martes 20 de octubre: las provincias afectadas

Tras un arranque de semana entre fresco y soleado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y Zonda para este martes 20 de octubre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay doce provincias afectadas por un nivel de advertencia que implica la posible presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja por tormentas rige para el sur de Mendoza. El área será afectada por tormentas fuertes ocasionalmente severas, las mismas podrían estar acompañadas por abundante precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Por el mismo fenómeno pero de nivel amarillo, el alerta corre para las provincias de Mendoza, el oeste de San Luis y La Pampa, Neuquén y Chubut. En estos distritos se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 milímetros, que pueden ser superados localmente.

Las provincias afectadas durante la jornada

A partir de esa situación, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, el alerta amarillo por viento Zonda está vigente para Jujuy, La Rioja y San Juan: allí se esperan ráfagas con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas. Además, para las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, corre un alerta por vientos fuertes, con rachas que alcanzarán hasta los 90 kilómetros por hora.

Debido a este cuadro, el ente meteorológico sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.

En otro orden, el alerta por nevadas regirá para el oeste de Mendoza y San Juan. En esas geografías se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros en todo el período, que pueden ser superados de forma local. Los mayores valores se prevén sobre la cordillera mendocina. En los niveles más bajos las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y/o granizo.

En consonancia con esta realidad climática, el organismo sugirió evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las condiciones se mantendrán en la misma línea de los últimos días, con tiempo húmedo y escasa probabilidad de aparición de sol.

Para este martes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 19°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, mientras que a partir del mediodía se espera una leve presencia solar. Durante la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el martes se pronostica una leve suba de temperatura y condiciones estables, sin precipitaciones.

Así estará la situación climática en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 10°C y una máxima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, y mayormente nublado por la tarde, aunque no se descarta que el sol diga presente en lapsos muy breves. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora y no se prevén precipitaciones.

En Córdoba, se esperan una mínima de 13°C y una máxima de 20°C; en Tucumán, el termómetro oscilará entre 11°C y 20°C; en Santa Fe, entre 10°C y 20°C; y en Entre Ríos, los registros también irán de 10°C a 20°C. En Jujuy, se prevén temperaturas de entre 6°C y 18°C; en Salta, de 8°C a 17°C; y en Misiones, de 11°C a 24°C.

En La Rioja, la temperatura irá de 12°C a 22°C; en Santiago del Estero, se prevén una mínima de 15°C y una máxima de 25°C; en San Luis, los valores oscilarán entre 11°C y 20°C; y en San Juan, entre 12°C y 25°C. En Mendoza, se esperan registros de 10°C a 20°C; en Río Negro, de 7°C a 20°C; en Chubut, de 9°C a 18°C; y en Santa Cruz, de 7°C a 15°C.