Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y Zonda para este viernes 2 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias, nevadas, viento fuerte y Zonda para este viernes 2 de octubre en 14 provincias. La ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense también están bajo advertencia y se espera que las precipitaciones comiencen entrado el fin de semana.

Según el último informe del ente, la alerta naranja por Zonda está vigente para el centro de San Juan. Esa localidad puede verse afectada con vientos de velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Asimismo, la alerta amarilla por vientos fuertes rige en Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza y Neuquén. En esos distritos se esperan ráfagas del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con vientos que pueden superar los 100.

Las provincias afectadas en el país

Ante estos panoramas, el ente meteorológico sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

En otro orden, el alerta amarilla por tormentas corre para el extremo sur de Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste de Río Negro y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Esas regiones serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Por otro lado, el alerta amarilla por lluvias se anunció para el este de Río Negro y Chubut, el cordón cordillerano de Neuquén, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas localidades Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. Los mayores valores se esperan en las zonas cordilleranas, donde además, la precipitación puede darse en forma de lluvia y/o nieve.

Por este motivo, el ente que depende del Ministerio de Defensa aconsejó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Finalmente la alerta por nevadas corre para el sector montañoso de Mendoza, San Juan y La Rioja: en esos puntos se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Con el objetivo de evitar mayores inconvenientes, el organismo meteorológico solicitó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN indicó que la mínima será de 9°C y la máxima de 17°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y durante toda la jornada habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora, aunque no se esperan precipitaciones.

Para el sábado se prevé que la temperatura se mantenga entre los 11°C y 18°C. Se espera una jornada nublada, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora y la probabilidad de tormentas con actividad eléctrica asciende al 100%.

La lluvia regresaría el sábado en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, habrá una máxima de 18°C y una mínima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente despejado al mediodía, y algo nublado durante la tarde y la noche. Los chaparrones se harán presente en el extremo oeste del territorio bonaerense.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 29°C y 15°C en Catamarca; 26°C y 17°C en Chaco; 26°C y 7°C en Chubut; 26°C y 15°C en Córdoba; 26°C y 17°C en Corrientes; 26°C y 16°C en Entre Ríos; 26°C y 17°C en Formosa; 25°C y 9°C en Jujuy; 28°C y 10°C en La Pampa; 30°C y 17°C en La Rioja; y 27°C y 13°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 24°C y 16°C en Misiones; 28°C y 9°C en Neuquén; 29°C y 12°C en Río Negro; 26°C y 11°C en Salta; 29°C y 14°C en San Juan; 28°C y 16°C en San Luis; 8°C y 4°C en Santa Cruz; 27°C y 15°C en Santa Fe; 30°C y 16°C en Santiago del Estero; 6°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 29°C y 14°C en Tucumán.