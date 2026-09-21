Hay alerta naranja y amarilla por vientos, tormentas y lluvias para este lunes 21 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos y una alerta amarilla por vientos, tormentas y lluvias para este lunes 21 de septiembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 18 provincias afectadas. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por vientos afectará a toda la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. En esa zona se esperan vientos del sector oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 21 de septiembre SMN

A su vez, la alerta amarilla por vientos regirá en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro; el este de Chubut y Neuquén; y el oeste de Mendoza, San Juan y La Rioja. El área será afectada por vientos del sector oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda salir solo si es necesario y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. También aconseja no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas abarcará Corrientes y Misiones, el noreste de Entre Ríos y Santa Fe y el este de Chaco y Formosa. Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, caída ocasional de granizo y, fundamentalmente, ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En la provincia de Buenos Aires, en la Costa Atlántica, rige una alerta naranja por vientos Mara Sosti

Ante estos fenómenos, el organismo aconseja evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. En caso de encontrarse al aire libre, recomienda buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por lluvias en el este de Río Negro y el noreste de Chubut. Allí se esperan precipitaciones de variada intensidad, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera local.

Para las zonas alcanzadas por estas precipitaciones, el SMN recomienda evitar salir, mantener limpios los desagües y sumideros y alejarse de áreas inundables. También indica cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una máxima de 17°C y una mínima de 12°C. El cielo estará mayormente nublado por la mañana, mientras que durante el mediodía y la tarde el tiempo será ventoso. Además, por la tarde habrá hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones. Se prevén ráfagas fuertes durante toda la jornada, con un pico de hasta 78 kilómetros por hora al mediodía. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado. Para el martes se pronostica una jornada sin precipitaciones y un descenso de la temperatura de 4°C.

En la provincia de Buenos Aires, se esperan una máxima de 17°C y una mínima de 11°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado durante la mañana, mientras que al mediodía y por la tarde el tiempo será ventoso, con ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora. Por la noche estará parcialmente nublado. Para los próximos días de la semana no se prevén precipitaciones, y entre el miércoles y el viernes se espera un aumento de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En Córdoba, la temperatura oscilará entre 13°C y 24°C; en Tucumán, se prevén una mínima de 18°C y una máxima de 21°C; en Santa Fe, los registros irán de 13°C a 23°C; y en Entre Ríos, de 12°C a 24°C. En Jujuy, el termómetro marcará entre 12°C y 28°C; en Salta, entre 13°C y 26°C; y en Misiones, entre 15°C y 28°C. En La Rioja, se esperan una mínima de 15°C y una máxima de 23°C, mientras que en Santiago del Estero los valores se ubicarán entre 19°C y 26°C.

En San Luis, la máxima llegará a 20°C y la mínima será de 10°C; en San Juan, las temperaturas se ubicarán entre 12°C y 22°C; y en Mendoza, entre 11°C y 20°C. En Río Negro, se prevén registros de entre 7°C y 11°C; en Chubut, de entre 6°C y 10°C; y en Santa Cruz, la temperatura irá de -3°C a 6°C.