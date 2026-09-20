Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este domingo 20 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias, nevadas y vientos para este domingo 20 de septiembre. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay 18 provincias afectadas y las advertencias más peligrosas implican la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. El área puede ser afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados.

A su vez, hay alerta amarilla por tormentas en la ciudad de Buenos Aires, distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el norte de Misiones, el sur de Córdoba, San Luis, el centro de Mendoza, La Pampa, el noreste de Chubut y el este de Río Negro. En esas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, ráfagas y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera local.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 20 de septiembre SMN

Ante las tormentas, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir únicamente si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconseja alejarse de puertas, ventanas y zonas inundables, no ingresar en calles anegadas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín, una radio a pilas y una linterna.

Por otra parte, se emitió una alerta naranja por lluvias para el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz. Allí podrían aparecer precipitaciones fuertes y persistentes, con valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros durante todo el período de advertencia, que podrían ser superados de manera local.

La alerta amarilla por lluvias, en tanto, alcanza al noreste de Chubut, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad y valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que también podrían ser superados en algunos sectores.

Frente a las lluvias, el organismo aconseja salir solo si es necesario, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Además, recomienda alejarse de zonas inundables, no circular por calles anegadas, conducir con precaución y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda. También pide no acercarse a cables, postes o carteles con electricidad y tener preparado un kit de emergencia.

En dos provincias rigen alertas por lluvias Ricardo Pristupluk

En paralelo, hay alerta naranja por nevadas en el oeste de Mendoza, el sudoeste de San Juan y el noroeste de Neuquén. En esta región se esperan nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de advertencia, desde la tarde del sábado hasta la noche del domingo.

También rige una alerta amarilla por nevadas en el oeste de La Rioja, el noroeste de San Juan, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro, el oeste de Chubut y el oeste de Santa Cruz. El SMN anticipó nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, con los mayores valores en las zonas cordilleranas. No se descartan lluvias o precipitaciones de agua y nieve mezcladas en las áreas más bajas, mientras que en la cordillera de Neuquén y Río Negro podría registrarse viento blanco.

Ante este fenómeno, se recomienda salir únicamente si es imprescindible y circular con vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. El organismo aconseja revisar el estado de los techos, canaletas y desagües, retirar la nieve acumulada y ventilar los ambientes para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. También pide contar con alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días, el celular cargado y un kit con linternas, pilas, mantas térmicas, un botiquín y los medicamentos necesarios.

En 11 provincias rige una alerta por tormentas imagen ilustrativa generada con IA

La alerta amarilla por vientos afecta a sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan y el oeste de La Rioja. Se esperan vientos del sector oeste que rotarán al sudoeste durante el domingo, con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Las mayores intensidades se pronostican para el este de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente durante el lunes 21.

Por los fuertes vientos, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos, y cerrar puertas y ventanas. Además, aconseja no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

Finalmente, se emitió una alerta amarilla por viento Zonda para San Juan, el norte de Mendoza, el centro de La Rioja, Catamarca, el centro de Salta y el centro de Jujuy. El fenómeno puede alcanzar velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, y provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

Ante el Zonda, el organismo aconseja evitar salir, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser desplazados. También recomienda conducir con precaución, hidratarse, proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 25°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que a partir de la tarde y durante la noche se esperan tormentas fuertes, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones y ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Para el lunes se prevé un descenso de la temperatura y el cese de las lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 14°C y una máxima de 24°C. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y el mediodía y, a partir de la tarde, se registrarán tormentas fuertes. No se pronostican lluvias para el resto de la semana, aunque el lunes podría haber ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

En Córdoba, las temperaturas oscilarán entre 16°C y 31°C; en Tucumán, entre 15°C y 32°C; en Santa Fe, entre 17°C y 29°C; y en Entre Ríos, entre 17°C y 28°C. En Jujuy y Salta, los registros irán de 12°C a 32°C, mientras que en Misiones se ubicarán entre 16°C y 30°C. Para La Rioja se esperan valores de entre 16°C y 32°C y, en Santiago del Estero, de entre 20°C y 33°C.

En San Luis, el termómetro marcará entre 18°C y 27°C; en San Juan, entre 16°C y 30°C; y en Mendoza, entre 16°C y 26°C. En Río Negro, las temperaturas irán de 12°C a 21°C; en Chubut, de 9°C a 17°C; y en Santa Cruz, de 0°C a 5°C.