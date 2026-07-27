Hay alerta naranja y roja por frío extremo, tormentas y Zonda para este lunes 27 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 27 de julio una serie de alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por frío extremo, tormentas, lluvias, nevadas y viento Zonda. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 12 provincias afectadas.

La alerta roja por frío extremo regirá en el oeste de Santa Cruz. Según indicó el organismo, en toda esa zona se pueden registrar temperaturas con “efecto alto a extremo en la salud”, que son “muy peligrosas” y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

A su vez, habrá alerta amarilla por frío extremo en el oeste de Chubut y en Tierra del Fuego. Las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y resultar peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

En tres provincias rigen alertas por frío extremo para este lunes SMN

Frente a las alertas por frío extremo, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otra parte, se emitió una alerta naranja por nevadas para el oeste de Mendoza y de Neuquén. El área será afectada por nevadas persistentes y se esperan valores de nieve acumulada de entre 40 y 70 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla por nevadas alcanzará al noreste de Santa Cruz, Chubut, el oeste de Río Negro, el sudoeste de Neuquén, el noroeste de Mendoza y el oeste de San Juan. En esas regiones habrá nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y de entre 10 y 30 centímetros en sectores bajos. Estas cifras podrían superarse de forma puntual.

Ante la alerta por nevadas, el organismo recomienda salir únicamente si es imprescindible y circular en vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. Además, aconseja revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y disponer de alimentos no perecederos, agua potable, linternas, mantas térmicas, un botiquín y los medicamentos necesarios.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 27 de julio SMN

En tanto, habrá alerta amarilla por tormentas en una zona del sur de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas y una importante actividad eléctrica. Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre los 20 y los 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Para las áreas alcanzadas por tormentas, el SMN recomienda evitar las salidas, limpiar los desagües y sumideros y no sacar la basura. También pide cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Además, la alerta amarilla por lluvias abarcará toda la costa este de Chubut, el sector noreste de la costa de Santa Cruz y el sur del litoral atlántico de Río Negro. El área será afectada por precipitaciones persistentes, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Tampoco se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezcladas.

En tres provincias rige una alerta amarilla por lluvias Stock en canva

Ante estas condiciones, el organismo aconseja evitar las salidas, no sacar la basura, limpiar los desagües y sumideros y mantenerse alejado de las zonas inundables. En caso de que ingrese agua a una vivienda, recomienda cortar el suministro eléctrico.

Por último, se emitió una alerta amarilla por viento Zonda para el norte de Mendoza, San Juan y La Rioja. El fenómeno puede alcanzar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora. Además, podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Frente al viento Zonda, el SMN recomienda evitar las salidas, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados. También aconseja conducir con precaución, hidratarse, proteger los ojos y la nariz, no encender fuego y evitar refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

El tiempo en CABA

Para este lunes, en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C. Por la mañana estará mayormente nublado y, hacia el mediodía, el cielo permanecerá cubierto. Durante la tarde se esperan tormentas aisladas, con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones, mientras que por la noche habrá chaparrones con el mismo porcentaje. Para el martes se pronostica neblina durante la mañana y, durante el resto de la semana, no se prevén nuevas lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 18°C. Durante la mañana habrá neblina y, al mediodía, el cielo estará nublado. Para la tarde se esperan tormentas aisladas y, por la noche, chaparrones. El martes podría volver a registrarse neblina durante la mañana y el mediodía, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En el resto del país, Córdoba tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 26°C; Tucumán, de 11°C y 24°C; Santa Fe, de 13°C y 23°C; Entre Ríos, de 13°C y 23°C; Jujuy, de 8°C y 23°C; Salta, de 8°C y 25°C; Misiones, de 19°C y 27°C; y La Rioja, de 10°C y 23°C.

Por su parte, Santiago del Estero registrará una mínima de 14°C y una máxima de 25°C; San Luis, de 9°C y 23°C; San Juan, de 8°C y 26°C; Mendoza, de 8°C y 23°C; Río Negro, de 5°C y 12°C; Chubut, de 3°C y 9°C; y Santa Cruz, de 1°C y 2°C.