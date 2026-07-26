Hay alerta roja y naranja por frío extremo, lluvias y vientos para este domingo 26 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por frío extremo, lluvias, nevadas, vientos y viento Zonda para este domingo 26 de julio. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa afirmó que hay seis provincias afectadas e informó que algunos de los fenómenos pueden ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El SMN emitió una alerta roja por frío extremo para el oeste de Santa Cruz. Este nivel implica un efecto alto a extremo en la salud, debido a que las temperaturas previstas pueden resultar “muy peligrosas” y afectar a todas las personas, incluso a aquellas que se encuentran saludables.

En tanto, rige una alerta amarilla por frío extremo en el sur y oeste de Chubut, el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. Estos niveles pueden ocasionar un efecto leve a moderado en la salud y las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Este domingo, rigen alertas de nivel rojo y amarillo por frío extremo SMN

Ante las temperaturas extremas, el SMN sugiere evitar la exposición prolongada al frío y, en caso de salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, beber abundante líquido, evitar el alcohol y los cambios bruscos de temperatura, y generar calor corporal mediante el movimiento. Además, pidió prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, y consultar a un médico ante cualquier malestar sin recurrir a la automedicación.

La alerta naranja por lluvias alcanza el suroeste de Neuquén y, según el parte, el área será afectada por precipitaciones fuertes y persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de forma puntual. En las zonas más altas se espera que se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada.

A su vez, la alerta amarilla por lluvias afecta a otras zonas de Neuquén y sectores del centro y oeste de Río Negro. Allí se esperan precipitaciones persistentes, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Tampoco se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros, y evitar las zonas inundables y las calles anegadas. También aconseja conducir con precaución y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, un botiquín, una radio a pilas y una linterna.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 26 de julio SMN

La alerta naranja por nevadas está vigente en el noroeste de Neuquén, donde podrían aparecer nevadas persistentes y se esperan valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Asimismo, la alerta amarilla por nevadas rige en el sudoeste de San Juan, el oeste de Mendoza, el oeste de Río Negro y Chubut, donde se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y de entre 10 y 30 centímetros en sectores bajos. Los valores, además, podrían superarse de manera puntual.

Para las zonas alcanzadas por nieve, el SMN recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable, medicamentos y carga suficiente en el teléfono celular.

Este domingo, rigen alertas por lluvias en dos provincias Esteban Felix - AP

Por otra parte, hay una alerta amarilla por vientos en Neuquén. El área será afectada por vientos del sector noroeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. En estos casos, el SMN sugiere evitar salir, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados, cerrar puertas y ventanas, y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. También pidió extremar las precauciones al conducir.

Finalmente, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del sur y el norte de Mendoza. El fenómeno puede alcanzar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante el viento Zonda, se aconseja evitar salir, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados. También se recomienda hidratarse, proteger los ojos y la nariz, conducir con precaución y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C en la ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana y el mediodía se anticipa la presencia de neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. Hacia el final de la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. El lunes se registraría un leve descenso de la temperatura y, a partir de la tarde, habrá hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 18°C. Por la mañana se prevé niebla, al mediodía habrá neblina y durante la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. Para el lunes también se espera un leve descenso de la temperatura y un aumento de la nubosidad, con el cielo mayormente nublado hacia el final del día.

En el resto del país, Córdoba tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 23°C; Tucumán, de 12°C y 21°C; Santa Fe, de 12°C y 22°C; Entre Ríos, de 12°C y 22°C; Jujuy, de 10°C y 20°C; Salta, de 10°C y 20°C; Misiones, de 17°C y 25°C; y La Rioja, de 11°C y 20°C.

Por otra parte, Santiago del Estero registrará una mínima de 12°C y una máxima de 26°C; San Luis, de 10°C y 18°C; San Juan, de 7°C y 17°C; Mendoza, de 7°C y 17°C; Río Negro, de 5°C y 10°C; Chubut, de 3°C y 8°C; y Santa Cruz, de -1°C y 1°C.