Hay alerta roja, naranja y amarilla por lluvias, nevadas y Zonda para este jueves 24 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este jueves 24 de septiembre en distintas provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “con potencial de provocar emergencias o desastres”.

La alerta roja por lluvias está prevista para el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén y Río Negro. Allí se esperan lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros, pudiendo alcanzar los 150 de manera localizada en todo el período de alerta. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

Por otro lado, para el mismo fenómeno pero de un nivel amarillo, las alertas corren para las provincias de Chubut y Santa Cruz. Ante este panorama, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Las provincias bajo alerta, este jueves 24

En tanto, la alerta naranja por vientos fuertes y Zonda corre para San Juan, Mendoza y Neuquén. En esos distritos se registrarán ráfagas con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Para evitar mayores sobresaltos, el organismo aconsejó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

Finalmente, la advertencia por nevadas se registra en la región norte de Santa Cruz: dicha área será afectada por caída de nieve persistente y de variada intensidad, por la cual se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros.

A partir de esta previsión, el ente que depende del Ministerio de Defensa sugirió evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se prevé una mañana nublada, aunque con un leve repunte y aparición del sol con el transcurso de las horas.

El SMN informó que, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima parte en los 13°C y la máxima alcanzará los 23°C. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y, para el viernes, se prevé un aumento de la temperatura.

Así estará la situación climática en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 23°C. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y el mediodía y, a partir de la tarde, se registrará un cielo parcialmente despejado.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 14°C en Catamarca; 24°C y 6°C en Chaco; 20°C y 9°C en Chubut; 26°C y 9°C en Córdoba; 23°C y 8°C en Corrientes; 22°C y 6°C en Entre Ríos; 24°C y 8°C en Formosa; 21°C y 5°C en Jujuy; 22°C y 8°C en La Pampa; 26°C y 10°C en La Rioja; y 25°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 23°C y 8°C en Misiones; 24°C y 10°C en Neuquén; 22°C y 10°C en Río Negro; 23°C y 4°C en Salta; 28°C y 9°C en San Juan; 25°C y 12°C en San Luis; 8°C y 1°C en Santa Cruz; 22°C y 7°C en Santa Fe; 27°C y 9°C en Santiago del Estero; 5°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 9°C en Tucumán.