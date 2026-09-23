Un estudio reciente muestra cómo cambian los síntomas de TDAH a lo largo de la vida: “Algunos lo superan al crecer”

NUEVA YORK.— Los dos hijos de Elizabeth, de 8 y 10 años, fueron diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). También lo fueron Elizabeth, de 37 años, y su esposo, de 41.

Para manejarlo todo, Elizabeth y su esposo han puesto en marcha un elaborado sistema de medicamentos y listas de tareas. Hay pizarrones blancos por toda su casa, en el sur de California, para ayudar con la gestión de tareas y la comunicación.

“Bromeo diciendo que nuestra casa es mitad casa, mitad salón de clases y mitad consultorio de terapeuta ocupacional”, comentó Elizabeth. (Pidió usar solo su segundo nombre al hablar de las afecciones médicas de su familia).

Elizabeth fue diagnosticada con TDAH hace dos años, después de reconocer algunos de los síntomas de sus hijos en su yo actual y más joven. “No sabía que la razón por la que me tomaba cinco horas hacer mi tarea cada noche no era porque no fuera inteligente o porque no me esforzara lo suficiente. Era porque mi cerebro estaba trabajando en mi contra”, dijo.

Ahora, con la ayuda de sus sistemas y de los medicamentos, Elizabeth ha aprendido a manejar sus síntomas y ha avanzado en su carrera como gerente de salud y seguridad ambiental. “Pasé de ir de un lado a otro entre trabajos aleatorios a poder concentrarme lo suficientemente bien como para tener cierta dirección”, dijo.

El TDAH es una afección difícil de diagnosticar, estudiar y rastrear a lo largo de la vida de una persona Suzanne Tucker

Pero a pesar de su propio éxito, a Elizabeth todavía le preocupa cómo el TDAH de sus hijos los afectará a medida que crezcan. “Como madre, mi trabajo es enseñarles cómo ser humanos, cómo funcionar en el mundo de hoy”, dijo. “Y a ellos les cuesta más trabajo que a la mayoría porque sus cerebros no funcionan de la forma en que funciona el cerebro de la mayoría de las personas”.

La temporada de regreso a clases, con sus demandas de funcionamiento ejecutivo y fechas límite, puede hacer que este tipo de preocupaciones de los padres sean aún más marcadas.

El TDAH es una afección difícil de diagnosticar, estudiar y rastrear a lo largo de la vida de una persona. Puede presentarse de manera muy diferente en distintas personas y hay una amplia gama de síntomas que existen en un espectro de leve a grave. El TDAH también suele sobreponerse con otros trastornos de salud mental, del desarrollo y del comportamiento, que incluyen la ansiedad, el autismo y el trastorno negativista desafiante. (Con tasas crecientes en niños y adultos, a algunos psiquiatras les preocupa que la afección ahora se esté sobrediagnosticando).

Tampoco está claro qué porcentaje de niños sigue teniendo TDAH en la edad adulta. Una cifra frecuentemente citada es de alrededor del 50%, y es más probable que los síntomas persistan en adultos que tuvieron un TDAH más grave en la infancia y más afecciones superpuestas.

Pero, según un estudio longitudinal de 2021 que dio seguimiento a niños con TDAH durante 16 años, solo alrededor del 10% experimentó una “remisión sostenida” en la adultez temprana. Otro 10% tuvo TDAH todo el tiempo y, para la gran mayoría, los síntomas aumentaban y disminuían. En particular, el estudio halló que, en cualquier momento dado, aproximadamente la mitad de los participantes cumplía con el diagnóstico de TDAH, pero las personas que entraban en uno u otro grupo seguían cambiando.

Quienes tienen de TDAH inatento suelen pasar grandes períodos de tiempo laboral procrastinando

Si bien gran parte de lo que respecta al TDAH aún está en el aire, lo que ha quedado claro es que no es una afección estática, y los tipos de síntomas que tienen las personas, y cómo afectan sus vidas diarias, pueden evolucionar con el tiempo.

Cómo cambian los síntomas

Hay dos categorías principales de síntomas del TDAH: de inatención e hiperactivos-impulsivos. Para ser diagnosticado con TDAH, un niño debe cumplir con seis o más síntomas de una u otra categoría; las personas de 17 años o más necesitan cinco o más. Si alguien cumple con los requisitos de síntomas en ambas categorías, se le diagnostica TDAH combinado.

Los síntomas de inatención incluyen actitudes como prestar poca atención a los detalles, no terminar las tareas, el desorden y los olvidos. Los síntomas hiperactivos e impulsivos pueden verse como inquietud frecuente, dificultad para esperar el turno y hablar en exceso.

En general, cuando los niños son muy pequeños, los síntomas hiperactivos-impulsivos tienden a ser más comunes. Michelle Martel, catedrática de psicología en la Universidad de Kentucky, afirmó que es obvio cuando trabajas con un niño de preescolar con estos síntomas porque “se meten en todo y corren por toda la habitación”.

A medida que los niños crecen y comienzan a tener más responsabilidades y expectativas en la escuela, los síntomas de inatención se vuelven más frecuentes y, en última instancia, más persistentes. Y en algunos niños, los síntomas hiperactivos-impulsivos comienzan a disminuir.

Según una gran revisión de 2023, en niños menores de 12 años hay una distribución casi equitativa entre presentaciones principalmente de inatención, principalmente hiperactivas-impulsivas y combinadas. Entre los 12 y los 18 años, las cifras comienzan a cambiar, y más adolescentes califican como inatentos y menos de una cuarta parte como hiperactivos-impulsivos.

Cambios en la adultez

Muy pocos adultos tienen predominantemente síntomas hiperactivos-impulsivos. Un pequeño estudio situó la cifra en solo el 7%, mientras que aproximadamente un tercio de los adultos tenía el subtipo de inatención y la mayoría tenía una combinación de síntomas.

Los síntomas hiperactivos-impulsivos también se presentan de manera diferente en adultos que en niños, manifestándose más como una inquietud mental interna en lugar de una inquietud física externa, detalló Deepti Anbarasan, profesora clínica titular de Psiquiatría en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Por ejemplo, los adultos “pueden sentir siempre la necesidad de estar ocupados, como si necesitaran hacer ejercicio a diario o, de lo contrario, no se sienten muy bien”, sostuvo.

Los adultos con síntomas de inatención pueden tener problemas con la logística de la vida y con terminar los quehaceres que no tienen una fecha límite, o podrían perder el hilo de las conversaciones durante las reuniones o con su cónyuge, explicó Anbarasan.

Por qué cambian los síntomas

Cada vez hay más evidencia de que los entornos de las personas pueden influir en sus síntomas. Tener problemas en el hogar, como padres que están pasando por un divorcio, puede contribuir a la gravedad de los síntomas en niños y adolescentes, James Swanson, catedrático de pediatría en la Universidad de California, campus Irvine.

Los niños también pueden tener más dificultades con la falta de atención en un “entorno escolar estructurado donde tienen que hacer cosas que no les gustan”, expresó Martel. Los síntomas de una persona pueden mejorar en la edad adulta cuando encuentra un trabajo que se adapta mejor a su temperamento y personalidad, agregó.

Otra razón por la que el TDAH puede cambiar con la edad es que muchas personas encuentran con el tiempo formas de manejar su afección para que sea menos perjudicial. En general, dijeron los expertos, las personas con síntomas predominantemente hiperactivos-impulsivos tienen más probabilidades de ser tratadas con intervenciones conductuales, mientras que aquellas con síntomas de inatención tienden a responder mejor a los medicamentos. Pero para muchas personas, especialmente aquellas con TDAH combinado, un enfoque híbrido funciona mejor.

“Algunos lo superan al crecer”

Finalmente, las investigaciones de neuroimagen sugieren que algunos de los cambios que experimentan las personas con la edad pueden atribuirse en parte al desarrollo del cerebro. Un estudio reciente encontró que los niños cuyos síntomas mejoraron a lo largo de dos años mostraron un patrón de desarrollo cerebral diferente al de aquellos cuyos síntomas persistieron o empeoraron.

“Algunos niños simplemente lo superan al crecer –dijo Swanson–. Comienzas con un grupo y los sigues a lo largo del tiempo, los síntomas disminuyen con la edad. Ese es solo un efecto relacionado con la edad. Lo llamo maduración”.