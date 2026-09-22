¿Es feriado el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV?

La llegada del papa León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, quien pasará por la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba, traerá una modificación en el calendario del anteúltimo mes del año. Por tal motivo, el Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional. De esta manera se espera facilitar la participación de los fieles en las actividades previstas durante su estadía.

La decisión se conoció después de una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de las jurisdicciones involucradas en el recorrido papal.

“El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, expresó la funcionaria en diálogo con la prensa.

El 9 de noviembre será feriado nacional en ocasión de la visita oficial del Papa Leon XIV a la Argentina. Karina Milei, encabezó hoy en la sede del Ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV Presidencia

“Punto número dos que quiero comunicar. Y es que, en el evento de El Palacio Libertad que se realiza el día domingo en horas de la tarde, el mismo domingo en que arriba Su Santidad, estarán invitados y convocados los 23 gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos los diputados, todos los senadores, el Poder Judicial y el cuerpo diplomático”, continuó sobre las invitaciones que se harán llegar con el correr de los días a las distintas áreas.

“En ese evento se contará con la palabra, por supuesto, de Su Santidad y las palabras del señor presidente, Javier Milei. Ese es un espacio en el que estarán todos los actores políticos institucionales convocados y presentes”, cerró.

Vayan y anuncien: continuamos preparando la visita del Papa León XIV a la Argentina.



Hoy, junto a Karina Milei, monseñor Marcelo Colombo, monseñor Jorge García Cuerva y los ministros de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, nos… pic.twitter.com/8OSuoCf8eg — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 22, 2026

Luego, se dio paso a la palabra de monseñor Jorge García Cuerva, quien habló en nombre del episcopado. “En primer lugar, resaltar el clima de cordialidad que hubo en la reunión. Yo participé en nombre de la Iglesia, junto a monseñor Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Acordamos, entre otras cosas, colaborar con los voluntarios que ustedes saben que necesitamos, aproximadamente 20 mil, que puedan ayudarnos en la logística y el apoyo a los peregrinos en los distintos eventos masivos”, dijo y dio a conocer la magnitud de la convocatoria.

A través de la página oficial del Episcopado es posible unirse como voluntario para estas fechas especiales en el país (Captura de pantalla acreditaciones.episcopado.org)

Uno de los arreglos a los que llegaron el Gobierno y el Episcopado para esta jornada es que los voluntarios pueden ser personas con antecedentes penales; además, ninguno de los que participe tendrá que abonar el boleto de la SUBE para acercarse y retirarse de los eventos. Por último, recordó que hasta el momento solo se tienen anotados 14 mil voluntarios y que todo aquel que quiera participar puede realizarlo a través del portal acreditaciones.episcopado.org.

¿Cuándo será feriado en Córdoba?

Según confirmó el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, en la provincia de Córdoba el feriado por la visita del Papa León XIV se dará el día lunes 9 de noviembre y el martes 10 de noviembre. Con estos dos días se espera poder preparar los distintos lugares a los que asistirá la máxima autoridad del Vaticano y guiar a sus fieles en orden.

¿Cuándo será feriado en Córdoba?

¿Cuándo será feriado en Buenos Aires?

A diferencia de la provincia de Córdoba, en Buenos Aires será feriado el día lunes 9 de noviembre y el miércoles 11 de noviembre, días en los que el Papa estará presente tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en sus alrededores.

El cronograma detallado de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

Horario Actividad 08.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú