escuchar

En los últimos días de diciembre pasado un temporal en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, dejó 13 muertos. Ayer, un temporal en Miramar mató a un adolescente de 17 años y a una adulta mayor. Mientras que otros fenómenos de alta intensidad y capacidad destructiva se dieron en Córdoba y también en Corrientes con graves inundaciones. ¿A qué se debe esta seguidilla de fenómenos? ¿Hay más tormentas más violentas que en otros años?

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguran que en la Argentina, especialmente durante el verano, estas tormentas son habituales. Aunque, aclaran, esta temporada el fenómeno de El Niño, que aumenta la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones, hace que estas condiciones se repitan con mayor frecuencia y señalan que el calentamiento global también profundiza la violencia de los eventos climatológicos. A su vez, advierten que debe haber más campañas para concientizar a la población y que se ponga a resguardo cuando se emita una alerta meteorológica.

Ayer, durante el temporal que asoló a Miramar se voló el techo de la panadería La Chocolatta FABIAN MALAVOLTA - LA NACIÓN

“La Argentina es un país donde hay fenómenos meteorológicos fuertes y severos constantemente. Este tipo de tormentas son habituales todos los veranos. Y este verano son más habituales aún por el fenómeno de El Niño y el cambio climático”, indica Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.

La tormenta que impactó en la ciudad balnearia de Miramar, aclara la especialista, no fue un tornado, y tampoco existe “la cola de tornado” que describió el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, sino que se trató de una tormenta severa.

“La cola de tornado no existe. O es tornado, o no es tornado. No sabemos de dónde sale esa expresión. Tampoco hay que decir vientos huracanados. Los huracanes son un fenómeno meteorológico que se generan en el agua y en zonas tropicales donde el océano está a 27°C”, aclara Fernández.

Y agrega: “Lo que tuvimos en la zona de Miramar fueron tormentas severas con ráfagas muy intensas. Se estuvieron dando durante varias horas tormentas de esas características en el sur bonaerense. Evaluamos toda la información disponible del SMN, también vimos las fotos y videos que nos enviaron y hasta ahora no encontramos evidencia sobre un tornado. Hago esta aclaración porque las tormentas severas generan incluso peores daños que un tornado porque afectan a un área mucho mayor”.

El balneario Médanos fue uno de los más afectados por el temporal en Miramar Mauro V. Rizzi

La especialista señala que para confirmar que se trata de un tornado se tiene que ver el embudo tocando la tierra. “El embudo giratorio se va desplazando y como el viento gira alrededor de una columna, de un lado tiene una dirección y del otro lado va en dirección opuesta. Cuando se analizan los daños de un tornado se hace un análisis de una línea específica de devastación y la destrucción que genera a ambos lados. Hasta ahora no hay rastros de eso. La hipótesis más probable es que se haya producido una descendente, que es un fenómeno con ráfagas tan potentes como un tornado. Se trata de un chorro de aire que desciende desde la nube y choca con la superficie, se desparrama y se expande”, argumenta Fernández.

A raíz de las muertes que generaron los últimos temporales, es importante entender cómo funciona el sistema de alerta, y que la población tome conciencia que, ante la advertencia de un violento fenómeno meteorológico, es necesario trasladarse a un lugar seguro.

“Cada municipio tiene su protocolo interno. En cuanto a nuestra manera de accionar, hemos elaboramos el sistema de alerta temprana que se distribuye a toda la población y hay un canal de comunicación con todos los que organizamos de protección civil. Cuando hay una alerta se les comunica a los organismos de protección civil y ellos se lo transmiten a los municipios. Creo que por parte de los organismos de protección civil, no pueden hacer mucho más que advertir. Luego, está el trabajo de educar a la gente para que sepan que el peligro es real. Nosotros trabajamos en la concientización a la población, pero vemos que muchas veces la gente sigue en las playas cuando hay actividad eléctrica, por eso hace faltan más campañas”, opina Fernández.

¿Cómo continuará el verano?

Para el resto del verano en la región pampeana y el noreste de la Argentina se espera que continúen las condiciones lluviosas. En esas zonas es esperable que las temperaturas estén en condiciones normales para el verano y haya varios descensos de temperatura provocados por las lluvias intensas y la nubosidad.

“Todo lo opuesto se espera para la Patagonia y el norte del país, donde El Niño no los afecta y se pronostica que haya menos lluvias que lo normal. Esto se viene experimentando, por ejemplo, en Formosa, Santiago del Estero, Chaco, donde hace entre 40°C y 43°C. Hoy se esperan valores de 43°C grados para Formosa”, detalla Fernández.

Mientras que en Buenos Aires continuará el ambiente cálido, con mínimas alrededor de los 20°C. Hoy puede haber algunos chaparrones y luego hay posibilidad de tormentas para el domingo a la mañana. Mientras que hay una alerta roja en Corrientes por lluvias muy fuertes y otra, naranja, para Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.