Luego del temporal que azotó a la localidad bonaerense de Miramar -y que dejó un saldo de dos muertos-, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó hasta la ciudad balnearia para evaluar los daños y brindar su apoyo al municipio. “La provincia puso a disposición a todos los ministerios para asistir con diferentes instrumentos y medidas. Llevará tiempo, pero le garantice al intendente que estoy a disposición para ayudar”, explicó.

Luego de reunirse con el intendente del partido de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, el gobernador aclaró que “hubo una respuesta local con ayuda de la Provincia”, y lamentó el fallecimiento de las dos víctimas que se conocen hasta el momento, además de las 17 personas heridas que fueron asistidas.

Y agregó: “Hay que dar respuestas desde el Estado. Para eso implementamos la línea de créditos públicos para emergencias del Banco Provincia, que no otorgaron las bancas privadas”. “Este tema del mercado con su mano invisible, que de tan invisible no está en ningún lado. Hay que usar los recursos permanentes y disponibles; desde la asistencia directa hasta el acompañamiento”, apuntó el exministro de Economía, marcando así una diferencia respecto del presidente Javier Milei.

Voladura techo Panaderia La Chcoata Diagonal y FDLPlaza Calle 11 FABIAN MALAVOLTA - LA NACIÓN

Al confirmar que mantuvo reuniones con un gabinete de emergencia con motivo de las condiciones climáticas extremas que se vienen observando en varios municipios, el gobernador aprovechó para “tirarle un palito” al Presidente y hacer referencia a una de sus declaraciones más polémicas. “Los que niegan el cambio climático, que vengan a Miramar, que hagan un recorrido guiado por Bahía Blanca, no una visita relámpago”, dijo, recordando el temporal que sufrió la ciudad costera hace pocas semanas, y agregó: “Negar esto es como tratar de tapar el sol con la mano”.

“Hay una idea un poco general de que las provincias son una carga para la política nacional, pero es al revés. Esperemos que no haya decisiones desfavorables que le pongan límite a todas las provincias de Argentina y que nadie con una visión muy centralista ignore lo que pasa en una provincia tan extensa”, indicó. De esta forma, volvió a referirse al primer mandatario y al proyecto de Ley Ómnibus que se está debatiendo en este momento en el Congreso. “La ley estaba escondida en algún cajón y se presentó, no se escribió en dos días. Supuestamente el ajuste no era para la mayoría, y lo está siendo”, denunció .

“Ya expresamos nuestra oposición con respecto al programa económico, al DNU y a la Ley Ómnibus. Es la misma preocupación que tiene el pueblo argentino, que va desde los precios de los medicamentos, las tarifas y el turismo”, aclaró.

Por otro lado, confirmó que tuvo “poco vínculo directo” con el Gobierno, y que aún “hay muchos cargos y lugares que no se han tomado”.

