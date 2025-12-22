Hicieron un mapeo de la accesibilidad cultural en Argentina: encontraron dificultades en todas las etapas

En la Argentina, la accesibilidad cultural sigue siendo una asignatura pendiente. ​ Millones de personas con discapacidad enfrentan barreras que limitan su acceso a experiencias artísticas y de entretenimiento, y las iniciativas inclusivas dependen más de esfuerzos individuales que de políticas públicas coordinadas. Así surge de un reciente estudio realizado por la consultora Youniversal, a pedido de The Walt Disney Company, que combinó datos estadísticos, entrevistas a referentes de la industria y testimonios de personas con discapacidad, y ofrece una radiografía sobre la accesibilidad cultural en el país. El informe resulta en un relevamiento de los desafíos y también las oportunidades que presenta el mundo del entretenimiento para que el mundo de la cultura y los espectáculos sea inclusivo. ​

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de cada tres hogares en América Latina convive con la discapacidad, y el 15% de la población de la región presenta algún tipo de discapacidad. Estas cifras, que no contemplan situaciones temporarias de limitaciones de acceso, como embarazos o movilidad reducida por accidentes, y evidencian la magnitud de una problemática que afecta a un importante porcentaje de la población, y que contrariamente a lo que se cree, no se trata de situaciones puntuales o marginales. Además, la llamada “economía silver”, referida a los adultos mayores, representará más del 30% de la población en pocos años, dice el informe. Este grupo, más allá de tener o no un diagnóstico de discapacidad, enfrenta barreras similares, por ejemplo desafíos en cuanto a la estabilidad, la necesidad de no tener que hacer largas filas, o tener baños cerca y disponibles, lo que refuerza la urgencia de repensar las experiencias culturales para que sean realmente inclusivas. ​

El área de regulación de una de las funciones distendidas Gentileza Disney

En la Argentina, aunque existe un marco normativo que incluye leyes como la 26.378 y la 27.044, basadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley 26.653 sobre accesibilidad de la información en páginas web, la implementación de estas normativas en el ámbito cultural, señala el informe, resulta insuficiente. “La falta de estándares claros y la discontinuidad entre gestiones gubernamentales han generado un escenario donde los avances dependen de iniciativas aisladas de productoras, salas y gobiernos de turno”, señala el documento. ​

El relevamiento y las entrevistas resultaron reveladores: “Nos propusimos hacer un mapeo, de todas las barreras de accesibilidad que aparecen desde que una persona toma conocimiento de un espectáculo, esas ganas de ir, hasta la información accesible para todos, las dificultades para sacar las entradas, para llegar al lugar y entrar, hasta la experiencia durante el espectáculo e incluso a la hora de salir y volver a casa. Y nos encontramos con que las barreras son muchas”, explica Ximena Díaz Alarcón, CEO de Youniversal, consultora especializada en investigación y tendencias. También entrevistaron a representantes de distintas comunidades, con necesidades de acceso distintas, para conocer cómo se quisieran ser tratados.

Barreras que persisten

El diagnóstico realizado por Youniversal identificó tres barreras principales que se repiten en todos los eventos culturales: la falta de información accesible, los procesos de compra de entradas y el trato y acompañamiento en los espacios. ​

La comunicación aparece como el obstáculo más crítico. ​ La información sobre accesibilidad en eventos culturales suele ser incompleta, difícil de encontrar o no estar disponible en formatos accesibles. “​El problema es la no comunicación sobre los eventos, no te enterás”, señaló uno de los participantes de los focus groups realizados en el marco del estudio. Esta falta de información anticipatoria impide que muchas personas con discapacidad puedan planificar su asistencia a espectáculos y actividades culturales. ​Muchas veces, esta es información que circula en los grupos de WhatsApp de familias, en redes sociales, pero son canales alternativos que la misma comunidad genera para intentar allanar el camino, pero no en los canales oficiales.

La compra de entradas es otro desafío. Las plataformas de ticketing suelen ser poco accesibles, con mapas de sala confusos y políticas de Certificado Único de Discapacidad (CUD) que varían entre locaciones. En general, es difícil encontrar la información sobre si se ofrece una política de entradas sin cargo para personas con CUD, si incluyen a un acompañante, si solo se ofrece algún descuento o si hay que realizar algún tipo de trámite previo, que en algunos casos requiere el envío de información previamente. “​Llegás al séptimo paso y ahí no podés elegir la butaca porque el gráfico no es accesible”, relató otro participante, evidenciando la frustración que genera un proceso que debería ser sencillo y accesible. ​

La función distendida de La Sirenita Gentileza Disney

El trato y acompañamiento en los espacios culturales también deja mucho que desear, según los relatos recabados en el informe. En muchos casos, termina dependiendo de la buena voluntad de o no de la persona que recibe al público, dato que habla de la falta de definiciones sobre una política específica de inclusión de la empresa de espectáculos, de la falta de capacitación específica en inclusión del personal y de la necesidad de desarrollar protocolos claros para el manejo del público con limitaciones de acceso.

“Una de las cosas que más les duele, es que le hablen a la otra persona, al acompañante, en lugar de dirigirse a la persona con una discapacidad”, apuntó Daniela Tabarracci, gerente sénior de Gestión de Marca y Diversidad, Equidad e Inclusión, The Walt Disney Company Latin America. “Aunque existe una predisposición por parte del personal, la falta de capacitación genera experiencias irregulares y, en algunos casos, excluyentes”, dice el informe. “Cuando hablo con el personal del lugar, en vez de responderme a mí, le contestan a mi amiga como si yo no existiera”, contó una persona con discapacidad consultada. ​ Otro testimonio destaca: “Lo peor es el amontonamiento, que te pisan y yo no tengo la estabilidad fácil”. ​

Cómo se hizo el diagnóstico

El estudio de Youniversal, realizado entre septiembre y noviembre de 2025, combina análisis de tendencias del sector, entrevistas a actores clave de la industria y focus groups con personas con discapacidad —visual, auditiva, motriz y con neurodivergencia—, sus familias y organizaciones especializadas. Este enfoque integral permite dimensionar la problemática y trazar un recorrido completo de las etapas que definen la posibilidad real de acceder a la cultura: comunicación, compra de tickets, ingreso al lugar, experiencia y salida. ​

Cada una de estas etapas presentan desafíos específicos. ​Por ejemplo, la falta de recursos para la orientación autónoma, como mapas hápticos (representaciones táctiles de espacios físicos, se usa en museos, edificios y parques), señalética cognitiva o en braille, y personal capacitado, dificulta el ingreso y la movilidad en los espacios culturales. ​Durante la experiencia del espectáculo cultural, las ubicaciones suelen tener visibilidad limitada y los recursos de accesibilidad son insuficientes, señala el informe.​ Finalmente, la salida del lugar también puede ser problemática, con filas largas, falta de claridad en las puertas de salida y amontonamientos que generan tensiones innecesarias. ​

Testimonios: la carga invisible ​

Los testimonios recogidos en los focus groups son un llamado de atención sobre la carga invisible que enfrentan las personas con discapacidad al intentar disfrutar de un espectáculo. “Lo que me hace estar cómodo es que alguien me vea y me diga: ya te vimos, no te preocupes, vas a llegar”, comentó un participante, destacando la importancia de la empatía y el acompañamiento. Otro sugiere: “Sería bueno que hicieran las salidas por sectores, así es más cuidado para todos”. ​

Estas vivencias no solo reflejan las barreras físicas y comunicativas, sino también las emocionales, que muchas veces pasan desapercibidas. La falta de sensibilidad y capacitación del personal puede convertir una experiencia que debería ser placentera en una situación de estrés y exclusión, señala el informe.

Mejorar la accesibilidad, para los productores de espectáculos también podría ser un buen negocio, que permita ampliar el público de las experiencias culturales. A pesar de las barreras, el diagnóstico también señala prácticas concretas que las propias comunidades valoran y que podrían crecer para mejorar la accesibilidad cultural en el país. Los referentes de la industria reconocen que, aunque la accesibilidad aún está en una etapa inicial, existe una oportunidad concreta para avanzar. “​Los productores estamos queriendo aprender, porque vemos que hay, incluso hasta desde lo estratégico y comercial, un enorme público que no está disfrutando del entretenimiento”, afirmó uno de los entrevistados. ​

El estudio subraya la necesidad de que la industria cultural trabaje de manera coordinada, creando espacios de encuentro entre productoras, salas, ticketeras, organismos públicos y organizaciones de la comunidad de personas con discapacidad, para transformar los esfuerzos aislados en estándares compartidos que aseguren que la inclusión. Y lograr que se consolide como un valor sostenido del ecosistema cultural, apunta el documento.

La accesibilidad cultural no solo es un derecho, sino también una oportunidad para construir una sociedad más equitativa y enriquecedora, se destaca. Para lograrlo, es fundamental garantizar una comunicación accesible y anticipada, procesos de compra inclusivos, ingresos prioritarios con recursos para la orientación autónoma, condiciones de disfrute adecuadas y salidas seguras y ordenadas, puntualiza el documento.

También se destaca que el camino hacia una cultura inclusiva requiere un cambio de paradigma, donde la accesibilidad deje de ser un valor secundario y se convierta en una prioridad. ​El estudio señala: “todo está por hacerse”, pero con mayor coordinación y compromiso. Y agrega que Argentina tiene la oportunidad de dar un salto cualitativo y liderar el cambio hacia una cultura que sea realmente para todos. ​