Argentina-Austria: cómo estará el clima en las tres ciudades que palpitarán el partido de la Scaloneta

El partido entre la Argentina y Austria por el pase a la segunda ronda del Mundial 2026 se jugará este lunes, a las 14, en Dallas, con condiciones climáticas muy diferentes entre las ciudades: mientras en la sede norteamericana continuará el calor intenso, en Viena se esperan tormentas y en Buenos Aires persistirá el cielo nublado que parece haberse instalado durante buena parte del otoño que terminó ayer.

En la capital argentina, este lunes 22 de junio se presentará con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima mañana será de 8°C y la máxima alcanzará los 13°C, en un contexto de ambiente fresco que se mantendrá estable hasta la noche. No se esperan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, con un día que se perfila uniforme y sin sobresaltos desde lo climático.

El Buenos Aires Fan Fest cuenta con capacidad para recibir hasta 15.000 personas Santiago Filipuzzi

Quizás los fans que asistan al Fan Fest a ver el partido tengan la suerte de que el sol salga en ese horario, cerca de las 15 cuando se espera la marca térmica máxima anunciada. La Plaza Seeber, ubicada en la intersección de las avenida del Libertador y Sarmiento, desde el viernes 11 de junio se conviritó en la Buenos Aires Fan Fest, en donde no solo trasmiten con una pantalla gigante los partidos de la selección argentina, sino también otros encuentros destacados.

Cuenta con capacidad para recibir hasta 15.000 personas y la propuesta incluye espectáculos musicales y actividades de entretenimiento antes y después de los partidos.

Además del Fan Fest de Palermo, el programa “Modo Hincha en BA” lleva pantallas gigantes a distintos barrios porteños con acceso gratuito y cupos limitados. Mañana, habrá transmisiones de 13 a 20 en la Plaza San Martín, en Retiro.

Mañana también se transmitirá en Plaza San Martín, en Retiro Santiago Filipuzzi

Muy distinto será el escenario climático en Dallas, donde se disputará el encuentro entre los equipos dirigidos por Lionel Scaloni y Ralf Rangnick. Allí llegó la selección hoy. Se quedarán hasta mañana cuando está previsto su regreso a la concentración en el hotel Origin de Kansas. El viernes próximo tendrán que volver a viajar a Dallas para cerrar su participación en el grupo J, cuando al día siguiente la selección liderada por Lionel Messi se enfrente a Jordania en el mismo estadio en donde jugarán mañana.

Posibles chaparrones

En la ciudad ubicada en el centro-norte del estado de Texas, sur de Estados Unidos, se prevé una jornada marcada por el calor, con una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 25°C. Durante las primeras horas del día habrá presencia de nubosidad, que tenderá a disiparse hacia la tarde, cuando se pronostica la aparición del sol.

En paralelo, existe la posibilidad de que se registren tormentas o chaparrones aislados, en un contexto de humedad elevada. Como sucedió en los días previos, el viernes pasado una tormenta intensa provocó inundaciones. Mañana el pronosticó anticipa vientos desde el sector sur con velocidades que oscilarán entre los 16 y los 24 kilómetros por hora.

Mural de Messi en Downtown Dallas Aníbal Greco - La Nación

El encuentro entre la Argentina y Austria se disputará en el AT&T Stadium, en la vecina ciudad de Arlington, donde ambos equipos buscarán avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.

Conocido como el estadio más grande del Mundial, promete a los visitantes que pasen por allí no tener que preocuparse por las condiciones climáticas.

Cuenta con una infraestructura que le permite adaptarse rápidamente a distintas variables meteorológicas. Su techo retráctil puede abrirse o cerrarse en cuestión de minutos, para resguardar el campo de juego ante lluvias, viento o calor extremo. Además, el estadio dispone de un sistema de aire acondicionado de última generación, que permite climatizar el interior y generar condiciones más estables tanto para los jugadores como para el público.

Estadio AT&T de Dallas donde la selección argentina enfrentará a Austria Aníbal Greco - La Nación

A unos casi 9000 kilómetros de Dallas, en Viena, también se espera una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 33°C y condiciones inestables hacia la tarde. El pronóstico meteorológico anticipa tormentas eléctricas para la tarde, con una probabilidad de lluvia del 50% y una humedad que alcanzará el 47%.

Hacia la noche, las condiciones en la capital austríaca tenderán a estabilizarse parcialmente. Se espera un cielo mayormente despejado y la temperatura descenderá a 20°C, con menor probabilidad de lluvias y vientos más moderados en comparación con las horas previas.