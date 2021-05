Hisopados en tiempo récord en Ezeiza: ¿innovación o estafa?

En el aeropuerto internacional de Ezeiza se alcanzó un récord sanitario: los hisopados para detectar el Covid, que demoran 15 minutos según prescribe el fabricante, se llegaron a hacer en menos de un tercio de ese tiempo. Esa celeridad, lejos de despertar entusiasmo, dispara preguntas incómodas: ¿Simulaban hacer el test? ¿Hay innovación o estafa? Teniendo en cuenta que Ezeiza es la primera barrera para frenar el ingreso de las nuevas variantes, que son entre 15 y 20 veces más contagiosas, ¿cuál es el daño que esas irregularidades le generarán a la delicada situación sanitaria que atraviesa el país?

El equipo que formaron las dos monotributistas que están detrás de Labpax, la empresa que realiza los test de antígenos obligatorios a los pasajeros que llegan a la Argentina por la estación aérea, entregaba en muchos casos –según pudo corroborar LA NACION– el resultado de los tests rápidos producidos por el laboratorio Abbott en solo 5 o 10 minutos, cuando tanto el prospecto del fabricante como los especialistas consultados sostienen que no es posible conseguir un resultado antes de los 15 o 20.

Paula Bertol, la exfuncionaria y exlegisladora de Pro, de 56 años, llegó desde Suiza el 14 de abril. Una vez que pasó el control migratorio retiró su equipaje y fue a abonar el test al que deben someterse todos los pasajeros que arriban. A los cinco minutos de haber pagado $2500 le llegó una alerta a su celular; ya tenía el resultado del análisis en su casilla de mail.

“Me llegó el resultado antes de que apareciera el pago en la cuenta de mi tarjeta. No pasaron ni cinco minutos. Cuando terminé de hisoparme agarré el carro con las valijas para ir a tomar un café y no llegué a la cafetería que ya me habían mandado el test al mail, no lo podía creer. Internamente sabía que eso estaba mal, no podía ser que hubiera recibido el resultado tan rápido. Además, el señor que me hizo el hisopado me dijo que el resultado iba a demorar, al menos, 20 minutos. Los primeros que se bajaron del avión esperaron 30 minutos por el resultado, pero a los que estábamos atrás de todo nos demoró cinco minutos. Yo me hice muchos hisopados en los últimos meses porque viajo seguido, pero este fue en tiempo récord”, relata Bertol.

En la empresa Labpax prefirieron guardar silencio, pese a que LA NACION se comunicó telefónicamente con uno de los hombres que están detrás del misterioso laboratorio.

Alex, un pasajero de 30 años que prefirió resguardar su apellido, pero accedió a entregar su ticket de pago y el resultado del análisis, también describe una situación similar: “Llegué de París. Atravesé los controles habituales, recogí mi valija y ahí salí hacia una especie de corralito en donde está el área de testeo. Pagué, me dieron el comprobante de pago, me hisoparon y fui a sentarme a la sala de espera. Literalmente me senté para abrir Instagram y me llegó el mail. Todo el proceso llevó seis minutos”.

María Elena Schmid, de 70 años, viajó desde Dubai hacia la Argentina con la aerolínea Turkish Airlines. El vuelo hizo escala en Estambul, luego en San Pablo y finalmente aterrizó en Ezeiza el 27 de abril. Entre que pagó, le hicieron el hisopado y le entregaron el resultado, pasaron 13 minutos.

“Yo sentí que el hisopado me lo hicieron como corresponde, pero luego el tiempo con el que concluyó el análisis fue vergonzoso. Hubieran cedido esos tests a la gente que hace horas de cola en los hospitales para hisoparse”, se lamenta Schmid.

María Belén Bouzas, jefa de la División de Análisis Clínicos del Hospital Muñiz, explica que de ningún modo es posible hacer el test en menos de 15 o 20 minutos. “No es posible hacerlo más rápido. Hay que considerar el tiempo de la toma de muestra, el tiempo que te lleva preparar el cassette donde vas a hacer la prueba y luego debés sembrar la muestra. Recién ahí hay que esperar 15 minutos para la lectura del resultado. Es decir que todo el proceso, en general, lleva por lo menos 20 minutos”, indica Bouzas.

Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), también resalta que los test rápidos no pueden ser aún más veloces que lo indicado en el prospecto.

“Primero hay que mandar bien al fondo el hisopo, si lo hacen superficialmente no tiene sentido. Luego dentro de la nariz hay que girar el hisopo en el sentido de las agujas del reloj unas cuatro o cinco veces. Recién entonces se debe introducir el hisopo en el líquido que luego se vierte en la tira reactiva. Si esos pasos no se cumplen, el test estará mal hecho. Luego, hay que esperar 15 minutos para que se genere la reacción química que te da un informe colorimétrico cualitativo, es como un test de embarazo. Para que se genere dicha reacción necesitas tiempo, sacarlo a los cinco minutos no tiene sentido, hay que seguir las instrucciones del fabricante”, afirma Obieta.

Centro de testeos covid en ezeiza silvana colombo

LA NACION consultó al laboratorio Abbott, que fabrica los tests utilizados por LabPax, y desde la empresa respondieron con el link de la página web (https://www.globalpointofcare.abbott/es/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html) donde describen que el test demanda, al menos, 15 minutos para entregar un resultado.

Se estima que por los tests requeridos para ingresar al país LabPax recauda cinco millones de pesos diarios. Mientras que fuera de la terminal, para para quienes se van y requieren sus “negativos” para ingresar a la ciudad de destino, se les cobra $4000 el test rápido y $6000 el PCR, y las previsiones de quienes conocen la demanda de ese tipo de test consideran que la recaudación seguramente está entre seis y siete millones de pesos diarios.

Escándalo sanitario

Los casos en los que entregaron resultados exprés a los pasajeros se acumulan y el problema de los hisopados en Ezeiza parece ir más allá de las irregularidades en la creación de una sociedad que factura millones por día, y empieza a parecerse más a un escándalo sanitario.

Martín Stryjewski, jefe de Internación de Cemic y miembro de la comisión directiva de la SADI, expresa que, si la idea es prevenir que ingresen las nuevas variantes, lo ideal sería hacerle un PCR a los pasajeros, aunque también es cierto ya se les solicita un PCR negativo para entrar al país. “Pero el test de antígenos, si la persona no tiene síntomas, tiene una sensibilidad del 50%. Testear es mejor que no hacerlo, pero al test hay que leerlo correctamente, de lo contrario no tiene sentido hacerlo”.

Ayer allanaron el aeropuerto de Ezeiza y la sede de Aeropuertos Argentina 2000, ubicada en Honduras 5663. Así lo dispuso el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, como parte de la investigación por los hisopados que en la terminal aérea internacional realizaba la firma LabPax.

Allanaron la sede de la calle Honduras de Aeropuertos Argentina 2000 por los hisopados sospechados

Por ahora, solo hay una auditoría que mandó a hacer el Ministerio de Salud cuando, mediante una investigación periodística, tomaron conocimiento de lo que sucedía en la principal puerta de ingreso desde el exterior que tiene el país. Al menos, una buena para el mundo de la comunicación: en la cartera que conduce Carla Vizzotti consultan los medios. Pese a semejante irregularidad, que debió ser detectada mucho antes por Claudia Viviana Madies, directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, un organismo que depende de Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización del ministerio de Salud, nadie habló en público. Apenas se hizo una auditoría el día de la publicación cuyos resultados aún no están disponibles.

Desde Aeropuertos Argentina 2000 informaron que luego de haber analizado la operación de testeos para pasajeros internacionales en Ezeiza, Stamboulian Servicios de Salud asumirá la dirección técnica de la operación a partir del 15 de mayo.

Según fuentes oficiales, desde el 27 de marzo hasta el 28 de abril, es decir, desde que empezaron a implementar los test obligatorios en Ezeiza hasta el día anterior a la publicación de LA NACION, ingresaron 34.013 pasajeros y 92 fueron diagnosticados con Covid positivo en el aeropuerto. A la luz de los hechos, la pregunta central es cuántos habrán ingresado con el virus, incluso infectados por una nueva variante, y no fueron detectados.