Hospital Fernández: murió de Covid una médica que esperaba ser vacunada

Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, se refirió hoy a la muerte de una médica de ese centro de salud por coronavirus, que se enfermó mientras esperaba su turno para ser inoculada. Explicó que ella no había querido darse la vacuna Sputnik V hasta que salió el artículo de The Lancet avalando su seguridad. “Tenía turno para el 23 de febrero, pero se enfermó antes”, dijo, y explicó que el remanente de dosis se había repartido a otros centros de salud.

Previgliano explicó, en diálogo con LN+ en el programa Más Mañana, que María Rosa Fullone, de 56 años, quien se desempeñaba hacía 12 en el Fernández como ayudante de guardias especiales, fue parte del “20% de médicos” que no quiso anotarse en la primera tanda de vacunas.

“El hospital había recibido en diciembre un total de 1400 vacunas de primera y segunda dosis, cuya prioridad era el servicio de terapia intensiva, guardia y emergencias y los servicios de clínica médica, que están más en contacto con pacientes de Covid”, explicó el neurólogo.

“De esas 1400, se aplicaron 1150”, dijo, pero el resto no fueron requeridas por el resto de los profesionales de esas áreas, por lo que se “vacunó a dos centros privados y se compartió el remante que eran 50, con el Hospital Ramos Mejía”.

Previgliano explicó que María Rosa “se encontraba desgraciadamente en el grupo de gente que no se vacunó”. Por ese entonces, la Sputnik V no tenía el aval de los medios especializados, ni de la ANMAT, cuando el Gobierno Nacional decidió adquirir las dosis rusas. Tras publicarse el artículo de The Lancet, la médica “decidió inocularse” y “tenía su turno para el 23 de febrero, pero se enfermó antes” y murió por Covid-19.

“Todos lo lamentamos mucho, era muy querida en el hospital y lamentablemente fui yo el responsable de dar el diagnóstico de muerte cerebral, porque soy neurólogo e intensivista”, dijo el médico.

“La gente del departamento de urgencias la estuvo acompañando y el único consuelo que nos queda es que le brindamos la mayor atención con el mayor afecto y cariño que se le puede dar y por otra parte es lo que tratamos de hacer con todos los pacientes”, agregó.

Vacunación VIP

Por otra parte, el profesional destacó que “no faltaron vacunas” en el momento en que llegó la primera tanda de dosis y que “en el Ministerio de Salud de la Ciudad la vacunación se hizo en forma transparente y en forma categórica de acuerdo a las prioridades y al cronograma de salud”.

Además, informó que el hospital está esperando la llegada del remanente de vacunas de quienes no quisieron vacunarse en la primera tanda.

Consultado sobre cómo lo impactó la vacunación irregular de políticos y personas jóvenes cercanas al poder, señaló: “Es algo que impacta a todo el mundo por igual, es un hecho lamentable que haya habido estos privilegios, pero es parte de la condición humana. En España, el Jefe Mayor del Ejército tuvo que renunciar por una irregularidad como esta”, dijo, y sumó: “El ´me tengo que salvar de cualquier manera´ parece ser parte de la condición humana”.

Además, destacó el trabajo de los hospitales. “Estoy orgulloso de la labor que se ha llevado a cabo. La mortalidad en la terapia intensiva es del 35%; creamos una sala de ventilación no invasiva con una mortalidad del 10%, y una sala de rehabilitación post terapia intensiva por la cual la gente acortó su periodo de estadía en el hospital”, cerró.

