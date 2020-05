Los médicos exigen que la ropa de trabajo no sea tenga que ser lavada en sus hogares, porque funciona como vector de la enfermedad

"Nos están tirando al muere, queremos trabajar bien". El reclamo se escuchó hoy en el Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires, cuando alrededor de 130 médicos realizaron una protesta frente al establecimiento sanitario. En el marco de la pandemia del coronavirus, exigen medidas de bioseguridad y piden conocer el plan de acción del hospital ante las exigencias impuestas por el Covid-19. Esperan tener una respuesta mañana y, en caso de no obtenerla, determinarán nuevas medidas de fuerza.

"No pedimos aumento de sueldos ni nada económico, sólo un mayor resguardo", dijo a LA NACION Marcelo Struminger, presidente de la filial Santojanni de la Asociación de Médicos Municipales y jefe de la Unidad Coronaria del hospital. El médico explicó que las condiciones de trabajo no cumplen con las medidas de seguridad recomendadas por el Ministerio de Salud. Exige que los elementos que se utilizan durante la atención médica, como ambos, guardapolvos o incluso sábanas donde duermen durante las guardias, no salgan del hospital. Además, solicitan circuitos lógicos dentro del establecimiento, para atenuar la exposición al contagio.

No podemos seguir llevando material sucio a nuestras casas Marcelo Struminger

Hoy por la mañana, manteniendo las distancias sociales y con barbijos, profesionales de la salud del Santojanni se reunieron en las escalinatas de la institución. La protesta duró 15 minutos solamente, debido a que, según explicaron, "en este contexto es imposible parar". "Nuestro margen de maniobra es menor pero no por eso nos vamos a callar", define Struminger.

El médico contó que, desde inició la pandemia, enviaron notas a las autoridades del hospital, pero aseguró que aún no obtuvieron las respuestas a sus pedidos. "Salimos a la calle para llamar la atención de las autoridades, a quienes les pedimos conocer el plan de trabajo de nuestro hospital para dejar de recibir órdenes contradictorias y tareas que se cambian de un día para otro sin motivo claro", afirmó. Struminger detalló que, por ejemplo, de un momento a otro se modificaron las áreas destinadas a pacientes infectados con Covid-19 sin que se haya explicado el motivo.

Cientos de médicos reclaman medidas de seguridad para evitar la exposición al coronavirus

Según contó, en la institución trabajan 600 médicos y hay alrededor de 24 pacientes contagiados con coronavirus, pero que a medida que pasan los días hay mayor movimiento de casos sospechosos que dan positivo y comienzan a acumularse. "Los médicos tenemos miedo de ser vectores de la enfermedad hacia nuestros familiares y seres queridos. Por eso, queremos conocer cuáles son las condiciones de seguridad y que esté todo bien organizado", indicó. Entre las medidas de protección, enumera pabellones, cumplimiento de procedimientos, lugares separados de vestimenta y zonas de circulación seguras.

Struminger se refirió también al traslado de elementos desde el establecimiento hacia los hogares.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad

A su vez, insistió en la necesidad de que el hospital provea ropa de cama, que utilizan los médicos cuando están de guardia. "No podemos seguir llevando material sucio a nuestras casas. Si cuando compro un paquete de galletitas lavo todo el paquete, ¿cómo voy a llevar ropa de trabajo y sábanas sucias donde dormí vestido contaminado a mi casa?", se pregunta.

Más de 100 médicos del Santojanni reclamaron por mejores cuidados

Al ser consultados por la protesta, fuentes del Ministerio de Salud porteño, aseguraron a LA NACION que la Ciudad reforzó al Hospital Santojanni con equipamiento médico que incluye 26 camas eléctricas. En relación al plan de acción frente a la pandemia, explicaron que hace 20 días representantes de la cartera se reunieron con los directivos del Santojanni, quienes "brindaron una respuesta favorable frente a la propuesta".

Además, contaron que el viernes pasado se realizó un segundo encuentro con el presidente del Comité de Crisis del hospital para que conozca el plan. Adelantaron que mañana se llevará adelante otra reunión con los integrantes del comité "para realizar los últimos ajustes en la puesta en marcha de todo el sistema de atención, tanto crítica como de piso, de pacientes con coronavirus" en la institución. En este sentido, especificaron que durante la reunión se determinarán cuáles serán los "sectores de Covid-19 que van a estar debidamente identificados".