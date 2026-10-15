Hoy se realiza la quinta Marcha Federal Universitaria; el Gobierno repone los límites a la venta de tierras

El Gobierno repone los límites a la venta de tierras para desactivar la sesión opositora . El oficialismo lo incluyó en el proyecto de propiedad privada para evitar un revés en Diputados y blindar el DNU 70/23. La decisión llegó tras la presión de los bloques aliados, que reclamaban una respuesta de la Casa Rosada para evitar quedar en la posición de acompañar la ofensiva opositora en el recinto.

El oficialismo lo incluyó en el proyecto de propiedad privada para evitar un revés en Diputados y blindar el DNU 70/23. La decisión llegó tras la presión de los bloques aliados, que reclamaban una respuesta de la Casa Rosada para evitar quedar en la posición de acompañar la ofensiva opositora en el recinto. Hoy se realiza la quinta Marcha Federal Universitaria . La movilización, impulsada por las casas de altos estudios, estudiantes, gremios docentes y no docentes, con el respaldo de organizaciones sociales y distintos sectores políticos, se llevará a cabo en toda la Argentina con epicentro frente al Congreso desde las 13:30. El reclamo por la educación pública y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se da en medio de una nueva resolución judicial contra el Gobierno.

La movilización, impulsada por las casas de altos estudios, estudiantes, gremios docentes y no docentes, con el respaldo de organizaciones sociales y distintos sectores políticos, se llevará a cabo en toda la Argentina con epicentro frente al Congreso desde las 13:30. El reclamo por la educación pública y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se da en medio de una nueva resolución judicial contra el Gobierno. Milei respaldó a Donald Trump y a Bolsonaro en Estados Unidos . El mandatario participó en Washington de la Gala Oficial de la Herencia Hispana. Durante su discurso llamó a votar por la administración republicana en las elecciones del 3 de noviembre. Además, defendió a Flávio Bolsonaro en la previa del balotaje en Brasil y descalificó el pensamiento ideológico de Lula.

El mandatario participó en Washington de la Gala Oficial de la Herencia Hispana. Durante su discurso llamó a votar por la administración republicana en las elecciones del 3 de noviembre. Además, defendió a Flávio Bolsonaro en la previa del balotaje en Brasil y descalificó el pensamiento ideológico de Lula. El Senado de Brasil aprobó el fin de la jornada 6x1 . La enmienda constitucional reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y pone fin a una de las más largas del mundo, de seis días de trabajo y uno de descanso. El texto obtuvo en primer turno 75 votos a favor y 1 en contra: era uno de los principales ejes de campaña del presidente Lula da Silva y la sanción se da a días del balotaje.

La enmienda constitucional reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y pone fin a una de las más largas del mundo, de seis días de trabajo y uno de descanso. El texto obtuvo en primer turno 75 votos a favor y 1 en contra: era uno de los principales ejes de campaña del presidente Lula da Silva y la sanción se da a días del balotaje. River empató con Sarmiento y quedó afuera de los puestos de playoffs en el Clausura. El partido correspondiente a la fecha 11 del torneo terminó 1 a 1 en Junín. Los de Núñez están novenos en la Zona B, fuera de los puestos de clasificación. En la tabla anual, River ocupa el octavo lugar, posición que hoy le daría el pase a la Copa Sudamericana.

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