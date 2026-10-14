Milei le dio un fuerte respaldo a Trump de cara a las elecciones de medio término

WASHINGTON.- Alfombra roja, estricto black tie de dress code , una enésima premiación por su “liderazgo e impacto global”, afinidad en su encuentro con Eduardo Bolsonaro y un auditorio colmado por un público político y empresarial en la misma sintonía que Javier Milei que lo aplaudió en toda su intervención.

En su primer día de su nueva visita a Estados Unidos, el Presidente participó esta noche en un auditorio en el corazón de Washington de la Gala Oficial de la Herencia Hispana y lanzó un fuerte respaldo a Donald Trump, su principal aliado internacional, de cara a los cruciales comicios de medio término del 3 de noviembre.

“Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, señaló Milei en un discurso de unos 20 minutos, en el que también lanzó dardos contra el presidente Luiz Inacio Lula da Silva antes del balotaje en Brasil del 25 de octubre. Sobre el final de su discurso llamó “sacar a patadas” al “dictador comunista”.

El Presidente también destacó el avance de los líderes afines en la región con los triunfos electorales de los últimos meses, a los que podría sumarse Flavio Bolsonaro en el balotaje en Brasil.

“Por la acción de Trump, Venezuela está volviendo a recorrer el sendero hacia Occidente y la democracia, mientras que la dictadura cubana se remueve intranquila ante un Estados Unidos que entiende bien en qué consiste el régimen que tiene frente a sus costas. Y esto es sólo una muestra de los vientos de cambio que soplan cada vez más fuertes en América Latina”, dijo Milei.

“País tras país, desde las urnas, desde nuestro gobierno, hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda la región y los resultados han sido contundentes”, destacó. Lo escuchaban poco más de 200 personas, distribuidas en mesas en un imponente salón con columnas iluminadas con luces rojas.

El evento fue organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario, medio que controlaba el empresario Fernando Cerimedo (exconsultor de Milei detenido en Bolivia acusado de haber sido el autor intelectual de un ataque a una activista) y que ahora dirige el español Javier Negre, uno de los anfitriones de la noche y quien presentó al Presidente.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, en un encuentro del Escudo de las Américas en Nueva York. CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El líder libertario, que recibió el premio “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana”, estuvo acompañado en la gala por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, y el embajador argentino, Alec Oxenford. Lo escucharon sentados en la primera fila, junto a organizadores del evento.

La nueva visita de Milei a Estados Unidos —la 19na desde que asumió la presidencia— ratifica la alianza estratégica del Gobierno con Donald Trump, su principal socio internacional, en momentos en que la administración republicana está en plena campaña para las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que pondrán en juego el control del Capitolio.

El presidente Donald Trump saluda al presidente Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. Alex Brandon - AP

En ese sentido, Quirno fue recibido por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos, con quien repasó la agenda bilateral en distintos ejes, como el acuerdo de financiamiento con Washington para inversiones en infraestructura, según supo LA NACION. El funcionario ocupa un rol clave en la política exterior de Trump para América Latina.

La participación en la gala hispana del exdiputado Eduardo Bolsonaro, cuyo hermano Flavio es el candidato favorito para el balotaje del 25 de octubre ante Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, le dio un carácter político regional al evento. “Donde hay libertad, Milei está al lado”, dijo en la alfombra roja el exdiputado, al destacar el respaldo del mandatario argentino.

Milei, que el 4 de octubre pasado celebró la victoria en primera vuelta del candidato de derecha por casi dos puntos sobre Lula, apuesta a un triunfo del hijo del expresidente Jair Bolsonaro que consolide el giro político hacia la derecha en América Latina.

En la administración republicana han destacado explícitamente a las autoridades argentinas el respaldo que el presidente le dio a Flavio Bolsonaro al asistir a un acto de campaña en San Pablo, en julio pasado. El contacto de la Casa Rosada con los hijos del exmandatario es fluido.

Eduardo Bolsonaro, que vive en Texas y sobre quien pesa una orden de arresto del Supremo Tribunal Federal (STF) tras la condena a cuatro años de prisión por presionar al gobierno de Trump para que impusiera sanciones contra Brasil, es un nexo clave entre su familia y la Casa Blanca.

En la gala de esta noche estuvieron los líderes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Matt y Mercedes Schlapp, y algunos funcionarios republicanos de rango menor, como el exsenador y actual tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach; la llamada ”zar de los indultos” de la Casa Blanca, Alice Marie Johnson; el subsecretario de Salud, almirante Brian Christine, y el congresista Cory Mills (Florida).

Los precios de las entradas para participar oscilaron entre los 3.000 y los 10.000 dólares, y entre los auspiciantes del evento estuvieron Integra Capital, Aeropuertos Argentina y Pampa Energía.

Los otros anfitriones fueron los fundadores de Latino Wall Street, una plataforma enfocada en educación financiera para la comunidad latina: la experta en inversiones peruana Gabriela Berrospi, miembro de Forbes Finance Council, y su esposo, el empresario tecnológico Tony Delgado, apodado por Trump como “El rey de Puerto Rico” tras reconocer su labor para movilizar al voto latino en la campaña electoral de 2024.

El edificio neoclásico del Andrew W. Mellon, donde se desarrolló el evento, fue construido como parte del desarrollo del llamado Triángulo Federal de Washington, sobre la emblemática Constitution Avenue. Inaugurado por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt en 1935, sus salones han sido escenario de galas de tono político e, incluso, allí se firmó el Tratado del Atlántico Norte en 1949, que dio origen a la OTAN.

La agenda de Milei en sus 36 horas en Washington continuará el jueves por la mañana, cuando desde las 10:20 (hora local, las 11:20 en la Argentina) se presente en la sede de la Cámara de Comercio para dar un discurso ante empresarios e inversores.

Allí el presidente será presentado por el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, en otra muestra de la sintonía entre ambas administraciones. La alianza energética y de minerales críticos entre la Argentina y Estados Unidos se articula a través de varios acuerdos estratégicos de inversión, financiamiento y cooperación bilateral.

El secretario de Energía, Chris Wright, junto al presidente Donald Trump, en Washington. Alex Brandon - AP

El Presidente dará un discurso titulado “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”, en momentos en que han crecido las inquietudes por el avance de la economía en la Argentina. El lunes pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un fuerte recorte de 1,4 puntos de su pronóstico de expansión del PBI del país para este año, al bajarlo al 2,1% tras constatar una “menor actividad hasta el tercer trimestre”.

Por la tarde, el Presidente dará un discurso en un encuentro en la sede de la embajada argentina titulado “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, a raíz de que la Argentina tiene la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Rabino Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo Guillermo Idiart

Participarán el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo, y el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la IHRA.

Milei y su comitiva emprenderán el regreso desde Washington el jueves por la noche y llegarán a Buenos Aires el viernes por la mañana.