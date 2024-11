Hurlingham: un empleado de un cementerio le cortó la oreja a otro con un machete

Un brutal hecho de violencia ocurrió este miércoles en el cementerio Parque Hurlingham. Fue antes de las 8 de la mañana que el encargado del lugar le cortó la oreja a otro empleado con un machete luego de una discusión que escaló rápidamente. El hombre tuvo que recibir suturas debido a la gravedad de la herida, que le cortó la oreja en dos y lo dejó ensangrentado.

En el video de las cámaras de seguridad que se viralizó en redes sociales, se ve a los dos hombres caminando por el lugar y hablando a los gritos ayer a las 7.50. Uno de los dos, vestido con ropa de trabajo de color azul, tenía en sus manos un machete que balanceaba constantemente. Aunque no se entiende el diálogo entre ellos, sí se nota en el micrófono de las cámaras que, en un momento, empezaron a discutir y la discusión escaló. “A mí no me vengas a pelear porque te doy un machetazo” , le dice uno. Los gritos aumentaron y los hombres se empujaban entre sí mientras otros, a la distancia, les gritaban para que pararan. “Esperá, esperá, esperá”, gritó un trabajador a lo lejos.

El machete que utilizó el agresor

El empleado del lugar agarró al encargado de la camisa y, un segundo después, le pegó con su puño en el estómago. Ahí fue cuando el encargado pegó el machetazo en la oreja izquierda. Después, el agresor intentó pegarle varias veces más al otro con el machete, mientras la víctima buscaba protegerse desesperada con sus brazos.

Aun así, por suerte, inmediatamente después del corte, dos hombres se acercaron a frenar la pelea, aunque con precaución por miedo a que el encargado volviera a utilizar el machete. Al final, uno de los hombres logró meterse en el medio de ambos y acercar su mano a la del encargado, en la cual tenía el machete.

De esta forma, lo empuja y separa cada vez más del hombre que lastimó, mientras buscaba sacarle el machete de las manos. El arma, de gran tamaño, siguió en las manos del agresor hasta que pudieron calmar la discusión y frenar la violencia.

En un intento de parar el caos, lo aleja de los otros hombres, mientras los gritos de todos continuaban. Al encargado se lo escucha reclamar algo de la índole de “me robó”, pero no se logra entender qué. “Dame eso”, le dice el hombre que intentó detener al agresor. “Basta che, basta che”, repitió uno de los involucrados. Mientras tanto, el otro que intentó frenar el conflicto se acercó a ayudar al herido. “Mira cómo lo cortaste, boludo”, reclamó. Para ese entonces, varios hombres intentaban sacarle el machete al encargado.

Dos hombres intentaron separar a los involucrados. Foto: captura

Por momentos en el video, se ve cómo la víctima se tocaba repetidas veces la oreja para chequear la herida, que ya para ese momento se encontraba sangrando en grandes cantidades. El corte, de gran profundidad, partió su oreja en dos partes, aunque, por suerte, luego pudo ser suturada.

El herido fue derivado al Hospital Haedo y el agresor fue detenido. Allí, la víctima recibió las suturas en su oreja. En el caso intervino a la UFI N°2 del Departamento Judicial de Morón.

