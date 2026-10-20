Identificaron a tres alumnos acusados de difundir imágenes íntimas de una docente en Mendoza

Tres alumnos de una escuela de la ciudad de San Martín, Mendoza, fueron identificados tras ser acusados de difundir fotografías y un video íntimo de una docente del colegio. La Justicia deberá determinar las responsabilidades por el acceso a los archivos privados, su descarga y su posterior distribución y podrían recibir sanciones escolares.

El caso ocurrió en la Escuela Técnica N° 4-120 General José de San Martín, ubicada en el centro de esa ciudad mendocina. El material fue obtenido de la cuenta personal de la profesora y compartido por WhatsApp. Su circulación, que inicialmente se limitó a grupos reducidos, se extendió a estudiantes de otros establecimientos del departamento, según informó el diario Los Andes.

La docente radicó una denuncia el viernes 16 de octubre en la Oficina Fiscal de turno. A partir de esa presentación se inició una investigación judicial, en la que también intervino la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. La pesquisa busca esclarecer las circunstancias del acceso a los archivos, quiénes participaron de su descarga y difusión y cómo se extendió su circulación.

La sustracción del material se dio luego de que la docente dejara su cuenta de correo electrónica abierta en una de las computadoras de la escuela Elise Amendola - AP

El episodio inició el 21 de septiembre, día en que la escuela realizó una jornada institucional para los docentes y no se dictaron clases. Para trabajar durante ese encuentro, algunos de los presentes abrieron sus correos electrónicos en las computadores del establecimiento para acceder a los archivos que les habían enviado por esa vía.

Una de las sesiones quedó abierta. Días después, cuando los estudiantes volvieron a utilizar la sala de computación, un alumno encontró la cuenta de la profesora y accedió a su Drive, donde estaban almacenadas las fotografías y el video íntimo.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio mendocino, el estudiante y otros compañeros descargaron los archivos y comenzaron a compartirlos en grupos de WhatsApp. La difusión se intensificó durante la semana pasada: el contenido llegó a alumnos de distintos cursos y luego trascendió los límites de la escuela.

Durante el fin de semana, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario en el establecimiento. La medida se adoptó después de que el material alcanzara a estudiantes de otras instituciones y generara preocupación por la exposición de la docente y las consecuencias dentro de la comunidad educativa.

El equipo integrado por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales tendrán a su cargo el abordaje de la situación en el marco del protocolo para abordar situaciones de crisis, el cual se encuentra activado. La profesora, además, podrá hacer pedir licencias, como parte de las medidas previstas para atender este episodio.

Aún no se informó qué medidas disciplinarias se aplicarán a los tres estudiantes. Por su parte, la Justicia deberá evaluar las pruebas para precisar la participación de los involucrados y definir la calificación legal de los hechos.