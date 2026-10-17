Un hombre atropelló a su hijo de 5 años cuando daba marcha atrás con su camioneta en Mendoza

Un niño de cinco años murió este viernes en el departamento mendocino de Junín tras caer de la caja de la camioneta que manejaba su padre y luego ser atropellado cuando el hombre realizaba una maniobra marcha atrás en una chacra.

Las autoridades locales informaron que el episodio se dio alrededor de las 19 en una chacra ubicada en las calles Martínez s/n y Sud Alto Verde, bajo la jurisdicción de la Comisaría 19 de la localidad.

Según las primeras averiguaciones, a las que pudo acceder el medio Mendoza Post, el padre del menor, un hombre de 28 años identificado con las iniciales A. P., conducía una camioneta Peugeot 504 Pick-up cuando comenzó a retroceder.

Por motivos que todavía no fueron confirmados, el chico cayó al suelo desde la parte trasera de la camioneta y fue embestido por el mismo vehículo. Tras un llamado de emergencia a la línea 911, policías acudieron a la escena y comprobaron que el menor ya había sido llevado en un auto particular hacia el Hospital Regional Dr. Alfredo Ítalo Perrupato.

En el hospital, los especialistas intentaron asistir al niño, pero confirmaron su fallecimiento a causa de las severas lesiones que sufrió.

Ante lo ocurrido, el ayudante fiscal de turno intervino en el caso y dispuso la participación de la policía científica para hacer las pericias y determinar la mecánica exacta del suceso.

El peligro que representan las camionetas para los niños

Tal como informó LA NACION, un estudio realizado por la organización Transport & Environment (T&E) junto a la Universidad de Loughborough advirtió que la altura frontal de las camionetas y SUV´s deja a un niño pequeño completamente fuera del ángulo de visión de quien maneja.

Estas limitaciones de visibilidad son provocadas por los frentes elevados y, además, se traducen en un incremento directo de los choques y situaciones de peligro en la vía pública.

El problema por el que las camionetas son más riesgosas para los niños

Esta problemática se agudiza durante las maniobras a baja velocidad habituales en el tránsito cotidiano, como doblar en una esquina, salir de una cochera o transitar por accesos vehiculares de baja circulación.

En este contexto, los niños representan el grupo de peatones más vulnerable ante el punto ciego que generan los capós de gran altura. Según los datos difundidos por Transport & Environment, en Europa mueren cerca de 430 menores al año en accidentes de tránsito, de los cuales alrededor de un tercio pierde la vida en su rol de peatones, principalmente en áreas urbanas.

Incluso sistemas como el frenado automático de emergencia sufren limitaciones ante la presencia de menores ubicados muy cerca del paragolpes o bajo condiciones climáticas adversas.