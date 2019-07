Incendio en un edificio de Villa del Parque: falleció una mujer de 70 años

Además, once personas debieron ser hospitalizadas Crédito: Captura

7 de julio de 2019 • 10:54

Esta madrugada, en un edificio ubicado en la calle Baigorria 3211, en el barrio porteño de Villa del Parque, una mujer falleció y otras once personas debieron ser hospitalizadas a causa de un incendio que se desató en uno de los departamentos.

En el edificio, de siete pisos, vivían cerca de 50 familias y si bien los bomberos y la Policía llegaron rápido al lugar, todavía se desconocen las causas del fuego.

Eduardo es el hijo de la mujer fallecida, vive con ella y en diálogo con Canal 26 contó cómo se enteró de lo ocurrido. "Yo estaba trabajando, soy taxista, y me llamó una vecina para avisarme que salía humo del departamento y entonces me vine corriendo. Creo que tardé cinco o siete minutos".

Asimismo, el hombre agregó: "Llegué junto con la Policía y los bomberos y les di la llave de casa. Pero no sé más nada. Tengo que esperar al peritaje. Aun no pude entrar, tengo todas mis cosas ahí".

Por último, Ernesto contó que su madre no tenía electrodomésticos para calefaccionarse porque contaba con abrigo suficiente y dijo que si bien se podía mover sola por la casa, no así en la calle. "Se movía sola, pero fuera no, no tenía estabilidad. Fue operada dos veces de cadera y tenía la columna arruinada por la artrosis".

Por su parte, Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó a LA NACION que el siniestro ocurrió a las 3.42 de la mañana y que los hospitalizados son once. "Tres menores de edad y ocho adultos fueron trasladados a los hospitales Vélez Sarsfield, Álvarez y Zubizarreta". Asimismo dijo que el deceso se produjo por "inhalación de humo y quemaduras" y destacó: "Hubo que trabajar mucho porque la gente empezó a irse para la terraza. Cuando la escalera se llena de humo hay que dirigirse a un espacio abierto".

Tras lo sucedido, las autoridades investigan el caso para dar con el origen del fuego.