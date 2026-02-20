Después de los therians, llegó el “Hobby dogging”: de qué se trata la nueva tendencia de pasear a perros imaginarios

Luego de la polémica generada por el fenómeno de los “therians”, una nueva tendencia comenzó a circular en redes y medios internacionales: el "Hobby dogging".

Según se informó en LN+, la práctica se detectó en Alemania y consiste en que personas que no desean tener una mascota igualmente salen a las plazas con una correa, como si estuvieran paseando a un perro, pero sin animal.

Hobby Dogging en LN+

Paseos simulados y entrenamiento profesional

Lo más llamativo de la nueva tendencia es que algunos participantes no solo caminan con la correa vacía, sino que lo hacen acompañados por un entrenador, que cobra por el servicio y guía la experiencia como si se tratara de un adiestramiento real.

El objetivo no es adoptar ni cuidar un animal, sino recrear la rutina del paseo: caminar, detenerse, dar indicaciones y simular interacción.

Se trata de una tendencia furor en Alemania

¿Por qué lo hacen?

De acuerdo con el informe, quienes practican hobby dogging no quieren asumir la responsabilidad de tener una mascota, pero buscan experimentar ciertos aspectos asociados al paseo: salir al aire libre, generar una rutina o incluso interactuar socialmente en espacios públicos.

La tendencia generó sorpresa y debate en redes sociales, donde algunos la ven como una excentricidad y otros la interpretan como una forma alternativa de ocio urbano.