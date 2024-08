Incendio en la refinería de YPF en Ensenada: qué dijo la empresa y la causa detrás del siniestro

Escuchar

El jueves por la tarde, un feroz incendio se desató en una zona de tanques que pertenece a la refinería de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) del Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi en Ensenada. La proliferación de las llamas provocó grandes columnas de humo que eran visibles desde distintos puntos de la provincia como La Plata y Berisso. A raíz del incidente, se desplegó con premura un importante un operativo del que participaban el Comando de Incidentes, Bomberos, Prefectura y otras fuerzas vinculadas. Las llamas pudieron ser contenidas y la situación controlada, informaron fuentes de la compañía a las 19.

Incendio en la refinería General Mosconi, ubicada en Ensenada Ignacio Amiconi - LA NACION

A través de un primer comunicado al que accedió LA NACION, la principal empresa energética del país detalló: “YPF informa que hoy [por el jueves] a las 16.30 se produjo un incendio en la zona de tanque de la Refinería del Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi ubicado en Ensenada. Inmediatamente, se intervino en la zona con la guardia de emergencias del Complejo que están conteniendo la situación. Hasta el momento no se produjeron heridos. La compañía quiere llevar tranquilidad a los vecinos de la zona. Se trabaja en el control de la situación. YPF continuará informando sobre el incidente a medida que surjan novedades”.

Respecto de las causas detrás del incendio, el secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, explicó en declaraciones a TN que lo que se quemaba era petróleo crudo que entraba a la destilería para ser procesado. “Se rompió el caño que trae el crudo a la destilería. Es un oleoducto. Eso es lo que se rompió y se prendió fuego. Se cerró la canilla para que no salga crudo y se pueda controlar mejor”, precisó. Al igual que YPF, buscó llevar tranquilidad a la población que se encuentra próxima a la zona afectada y explicó: “Ahora hay mucho humo en el lugar, pero ya no hay llamas”.

“Estuvimos un poquito agitados pero ahora estamos tranquilos. Esta tarde, a las 16.30, se produjo una pérdida de producto en una de las líneas. Eso resultó en un incendio. Se cortaron las líneas de flujo de producto para que no pase a mayores. Después del trabajo de los efectivos, pudo ser extinguido hace 30 minutos. Estamos trabajando para que no se repita. No habrá desabastecimiento”, acotó Rodolfo Chávez, Gerente de Asuntos Externos de YPF La Plata.

Incendio en la refinería General Mosconi, ubicada en Ensenada Ignacio Amiconi - LA NACION

Tras las declaraciones de Slobodian y Chávez, YPF emitió una segunda actualización sobre la situación en Ensenada: “El incendio se produjo en una línea en la zona de tanques de producto refinado y se encuentra contenido. Se bloquearon todas las líneas de flujo de producto, lo que permite contener la situación y evitar el riesgo de propagación. Trabajan en el lugar brigadas de bomberos y personal de seguridad propios de la compañía, de los municipios de Ensenada y Berisso y de la Prefectura Naval Argentina. Hasta el momento no se registraron heridos. La compañía conformó un Comité de Crisis en la misma Refinería para atender la emergencia y se encuentra en comunicación permanente con las autoridades de seguridad de los municipios y de la provincia.

Cerca de las 19, en un último escrito, la compañía petrolera informó que la situación estaba controlada: “Una dotación de más de 40 bomberos extinguieron el fuego que esta tarde se produjo en una línea de hidrocarburos en la Refinería de Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi en la ciudad de Ensenada. Trabajaron en el lugar bomberos y brigadistas de YPF, de Ensenada y Berisso con el apoyo de efectivos de Prefectura Naval Argentina. No hubo heridos ni evacuados. Por el incendio se instaló en zona un móvil de análisis de Calidad de Aire de Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires sin que se hayan detectado riesgos en la zona. Además, se desplegó un amplio operativo en el marco del Plan de Respuesta ante Emergencias con Impacto en la Comunidad (PREIC)”.

Dos incidentes en la refinería de YPF de Ensenada en los últimos dos años

No es la primera vez en el último año que ocurre un incidente en la refinería, aunque no de esta magnitud. En marzo, se distinguieron nubes de fuego y detonaciones desde la refinería, aunque desde la petrolera aseguraron que no había riesgo para la población y que no se trataba de un incendio. El hecho, en realidad, se debía a ajustes operativo debido a la emergencia climática, que generaron intensas antorchas y humo en el Complejo.

Previamente, el 3 de abril del año pasado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales emitió un comunicado en el que informó sobre un incendio la misma refinería. El episodio, que fue controlado por un grupo de brigadistas y bomberos, se produjo”debido a complicaciones generadas por la tormenta inédita”. La empresa informó que la acumulación de agua de lluvia y un corte de energía eléctrica fueron los desencadenantes del siniestro en el complejo industrial.

La actividad de la refinería se encuentra “temporalmente detenida por cuestiones de seguridad”, dijeron en ese entonces. De la misma manera, la firma precisó que no se registraron muertos ni heridos como producto de incendio en el complejo industrial. “Los potenciales focos de conflicto están confinados en un espacio físico acotado, por lo que no existe riesgo de propagación hacia otras instalaciones del Complejo y tampoco hacia las afueras de la refinería”, dijo la petrolera.

LA NACION