Críticas de expertos: cuáles fueron las prioridades del Congreso en materia educativa desde 1983, según la UBA

escuchar

Entre 1983 y 2022, se presentaron 479 proyectos de ley para reformar planes, programas, currículas y/o regímenes educativos. Este tipo de iniciativas fue considerado en reiteradas ocasiones y por distintos especialistas como una de las prioridades a la hora de mejorar la calidad de la educación en el país. Sin embargo, el Congreso de la Nación solo sancionó 25 de los 479, el 5%.

En cambio, la temática más frecuente entre los proyectos sancionados relacionados con la educación fue la creación de universidades, con 38 iniciativas aprobadas. La categoría de homenajes educativos, con 23, ocupó el tercer lugar.

Los datos surgen de un informe realizado por el Observatorio Hacer Educación, dirigido por el exrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Alberto Barbieri, que analiza las temáticas de cada uno de los proyectos legislativos sobre educación que fueron presentados y sancionados desde el regreso a la democracia hasta la actualidad.

Universidades es la categoría con más proyectos sancionados durante los últimos 40 años Observatorio Hacer Educación

De acuerdo con los autores, la principal conclusión del informe es que, a pesar de que “Planes y programas” fue la temática más frecuente cuando se consideran los proyectos presentados, aparece más relegada cuando se tienen en cuenta los sancionados. Por el contrario, el rubro “Universidades” figura en los primeros lugares tanto en lo que hace a iniciativas presentadas como aprobadas.

“Puede desprenderse de esto que existe mayor consenso legislativo en cuestiones universitarias que en las de índole programático y curricular. Nos parece un dato a resaltar la preeminencia de la categoría ‘Homenajes’, especialmente en los proyectos sancionados. Sin menospreciar su importancia, esta categoría no implica generalmente cuestiones sustantivas y, de alguna manera, esto parece denotar la pérdida de incidencia por parte del Congreso a la hora de legislar temas educativos, tras el proceso de transferencia de responsabilidades a las provincias acaecido en las últimas décadas”, dijeron.

Mientras “Planes y programas” engloba cuestiones como la creación e inclusión de materias en la currícula, la adecuación de programas, planes de integración, regímenes de seguimiento del contenido y métodos de enseñanza en la escuela primaria y media, “Universidades” agrupa la creación de universidades nacionales y provinciales, facultades y carreras, el financiamiento y régimen económico de universidades, régimen de becas, boleto estudiantil y régimen de funcionamiento, transferencia de terrenos y edificios. En tanto, “Homenajes” se refiere a la declaración de días conmemorativos, homenajes a personas, el emplazamiento de monumentos y estatuas, y declaraciones como “año de” o “día de”.

“Así, intentamos responder, de manera sistemática, cuáles son las temáticas más frecuentes sobre las que versan los proyectos legislativos, en qué áreas existen mayores consensos o facilidades para que prosperen dichos proyectos, y cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo y por presidencia, las prioridades. Además de dar a conocer el trabajo legislativo, el informe puede servir de insumo para evaluar en qué medida las preocupaciones de los legisladores y legisladoras respecto de la educación coinciden con las necesidades de un sistema en crisis y con las demandas por parte de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general”, indicaron.

Desde el Observatorio Hacer Educación señalaron otras dos conclusiones del informe: “Al desglosar las temáticas de los proyectos por regiones, observamos que en el centro del país y en Cuyo, ‘Planes y programas’ constituye la categoría más frecuente, mientras que en el resto de las regiones, la cuestión ‘Subsidios’ [a escuelas, colegios y universidades] adquiere predominancia. Por otro lado, haciendo una lectura por bloques políticos, vemos que el peronismo y el radicalismo promovieron, como asunto predominante, proyectos sobre el tema ‘Subsidios’, mientras que el interés de PRO estuvo centrado en ‘Planes y Programas’ y el del kirchnerismo en ‘Universidades’”, analizaron.

Manuel Álvarez Tronge, especialista en educación y presidente de Educar 2050, dijo a LA NACION que la realidad educativa argentina marca que la prioridad del Congreso no debería estar en las universidades o en los homenajes, sino en resolver el incumplimiento de leyes y la baja y deteriorada calidad e igualdad educativas, así como también en realizar reformas curriculares.

“El problema no es que falten leyes sobre educación o que no sean buenas, sino que no se cumple con lo que estas mandan. Por ejemplo, entre otras cosas, no se cumple con la ley de los 180 días de clase, con la recuperación de los días perdidos, con obligaciones establecidas en la ley de financiamiento educativo, con la jornada extendida ni, entre otras, con tantas obligaciones previstas en materia de calidad e igualdad educativa”, detalló.

“Como consecuencia de este incumplimiento general y de otros varios inconvenientes, la Argentina tiene hoy un problema mayúsculo: los estudiantes no aprenden –según las últimas pruebas Aprender de secundaria, el 82,4% de los chicos no puede resolver un ejercicio de matemática y el 43% no comprende lo que lee– y la desigualdad educativa es enorme”, agregó.

Hoy volverán a sentarse en una comisión técnica el gobierno de Vidal y los sindicatos; buscarán destrabar, sin paros, los puntos que impiden el acuerdo salarial Santiago Hafford - Archivo

Recientemente, el pedagogo italiano Francesco Tonucci dijo a LA NACION: “La escuela que hoy viven nuestros hijos es la misma hace 100 o 200 años, nunca ha cambiado. Es la única institución que no siente la necesidad de cambiar. Una escuela que propone que los alumnos empiecen no conociendo un programa, se lo enseñe y que al final del año tengan que demostrar que lo conocen está en contra de la ley educativa más alta que tenemos en todo el mundo, la Convención de los Derechos del Niño, que dice que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad del niño, sus actitudes y capacidades hasta el máximo”.

En la misma línea se expresó Irene Kit, pedagoga y presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, al analizar los desafíos que enfrenta la educación argentina actual. “La educación secundaria es la que más tiene que sacudirse y todavía no lo pudo hacer. No adecuó su formato ni sus contenidos para que realmente pueda ser obligatoria. Por ejemplo –describió– sigue tironeando la asignatura antes que una lógica psicológica. Es decir, el profesor de geografía empieza enseñando cartografía, pero vos a los 13 te enganchás más con los países, no te importan los paralelos y los meridianos. Estamos muy demorados en reconocer que hay que hacer un esfuerzo por salir de la cajita cuadrada en una sociedad que es cada vez más líquida”.

Sobre los informes de Hacer Educación

“En el marco del cumplimiento de los 40 años de vigencia ininterrumpida de democracia y ante la proximidad de un nuevo proceso electoral, desde Hacer Educación continuamos con la tarea de realizar balances en el campo de la educación, en este caso, centrados en el rol del Congreso y sus legisladores/as a la hora de presentar y sancionar proyectos educativos”, se puede leer en el texto del informe, que es una continuación y profundización del primer trabajo difundido por el grupo de expertos realizado a partir de información suministrada por la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese primer informe se expuso que desde 1983 y hasta 2022 fueron sancionadas 321 leyes educativas: 50 entre 1983 y 1989 (un promedio de 8,3 por año), 115 entre 1990 y 1999 (11,5 por año), 86 entre 2000 y 2009 (8,6 por año), 67 entre 2010 y 2019 (6,7 por año) y 3 entre 2020 y 2022 (1,5 por año). Es decir, la década de los 90 fue la más prolífera. Sin embargo, entre las conclusiones de los autores, se advierte que una mayor cantidad de leyes por si solas no van a solucionar los problemas educativos.