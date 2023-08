Cómo es el proyecto comercial sobre las vías del Sarmiento que la Ciudad critica y la Nación mantiene en reserva

escuchar

La discusión sobre las mejoras en la traza del tren Sarmiento superó la interna de Juntos por el Cambio. Los dos candidatos del oficialismo que competirán en las PASO con el objetivo de suceder a Horacio Rodríguez Larreta tienen ya sus proyectos definidos para mejorar la circulación vehicular y ferroviaria en una zona conflictiva de la ciudad. Pero en los últimos días se desempolvó una propuesta del Ejecutivo Nacional que provocó una reacción inesperada y el desconcierto oficialista en el último tramo de la campaña.

Dos licitaciones para concesionar una franja de terrenos linderos a la traza del Sarmiento en Flores y Floresta, publicadas por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF-SE), se colaron en el debate. ¿En qué consisten? En la explotación comercial de 4600 metros cuadrados en dos tramos ferroviarios, entre Cuenca y Joaquín V. González, y de Nazca a Argerich, para realizar nuevas construcciones edilicias que no afecten las ya existentes. La propuesta no sería compatible con el plan de uno de los aspirantes de Juntos por el Cambio que pretende construir un viaducto elevado para eliminar barreras y agilizar la movilidad entre Caballito y Villa Luro.

“El proyecto recién está en su fase inicial. Les pido a las autoridades de Trenes Argentinos que lo detengan. Obras así deben consultarse primero con los gobiernos locales, cosa que no hicieron. Tenemos, desde la Ciudad, una variedad de recursos administrativos para evitar que el proyecto prospere. Pero no hace falta llegar hasta ese punto. Cancelen el proyecto y nos ahorramos el problema”, enfatizó ayer el ministro de Gobierno, Jorge Macri, a través de Twitter.

“El proyecto tiene muchos problemas. Para empezar no se adecúa a las necesidades de la trama urbana ni al deseo de los vecinos. Lo más importante, sin embargo, es que haría imposible la construcción del viaducto elevado del Sarmiento, una obra central para la zona”, agregó el funcionario porteño.

El tren Sarmiento corre en trinchera entre Balvanera y Caballito; los dos candidatos a jefe de gobierno del oficialismo proponen diferentes alternativas para aplicar en el resto del recorrido Hernan Zenteno - LA NACION

Sin embargo, la embestida del ministro no tuvo reacción en el Ministerio de Transporte de la Nación, ni en ADIF (el ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ni en Trenes Argentinos ya que, según pudo saber LA NACION, se trata de un proyecto detenido, sin ningún grado de avance y en la etapa de factibilidad. Las áreas de Gobierno consultadas manifestaron cierto desconocimiento por el proyecto, que está detallado en un pliego en la web oficial de ADIF. “Se está haciendo un estudio como se hace en varios lugares, pero no tiene adjudicación y no hay nada en concreto”, informaron finalmente a LA NACION.

Según el pliego de especificaciones técnicas PLIEG-2023-71540272-APN-GCEA#ADIFSE, cuya última actualización fue el 22 de junio pasado, las nuevas construcciones no deberán perjudicar las preexistencias y tendrán como objetivo mejorar el entorno de la zona caracterizada por el comercio, principalmente de la industria textil. “La intervención tampoco podrá obstaculizar ni alterar el tendido de rieles, ni cualquier otro tipo de instalación que sirva al servicio ferroviario”, sostiene el documento.

Durante el plazo de vigencia de la concesión, que tampoco está estipulada, el o los concesionarios deberán “realizar a su exclusivo cargo y costas las obras necesarias para el desarrollo de la propuesta” que comprende, entre otras obligaciones, “el desarrollo de cálculos y proyectos de ingeniería, el transporte interno y externo de obra, la disposición final de los materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y demás comprobaciones de calidad, mediciones y relevamientos”.

Condiciones

“El proyecto consistirá en la materialización de un complejo comercial lineal, en una superficie aproximada de 4.559,94 m² con equipamientos sanitarios y abastecimiento para uso público y privado, según el código de edificación de la ciudad de Buenos Aires”, se informa en el pliego. La edificación deberá ser bajo un sistema constructivo en seco para agilizar los tiempos de terminación de obra pautado en cuatro meses a partir de comenzados los trabajos.

Para la separación de los locales las condiciones se estipulan el uso de estructuras metálicas y placas cementicias y un sistema de construcción tradicional para los sectores de sanitarios y sala de máquinas. Además, será obligación de los futuros concesionarios la instalación de vestuarios “con la capacidad necesaria para soportar la afluencia de público general y empleados y un sector administrativo, para personal de atención y un bar o confitería con servicio interior y exterior”.

A pesar del detalle del pliego desde las áreas nacionales encargadas de llevar adelante estos proyectos descartaron que el paseo comercial en altura pueda ser realizado en el corto plazo. “No es un proyecto muerto, pero está en una etapa muy inicial. Llevaría mucho tiempo de estudios de factibilidad y este tipo de ideas aparecen siempre. Hoy no hay ningún tipo de avance”, sostienen en ADIF.

“Es un proyecto que me parece preocupante. Le pido al ministro de Economía, Sergio Massa, que lo cancele. Caso contrario, usaremos las herramientas administrativas a nuestro alcance”, amenazó Macri. El plan que relanzó el ministro consiste en construir un viaducto elevado diseñado por un equipo de expertos en obras civiles, urbanismo, viabilidad e infraestructura ferroviaria con el aporte de Autopistas Urbanas SA (AUSA), principalmente para todo lo relacionado a los pasos bajo a nivel.

NO TOQUEN EL VIADUCTO SARMIENTO



Hoy quiero llamar la atención sobre un proyecto del Gobierno Nacional que me parece preocupante. Le pido al ministro de Economía, Sergio Massa, que lo cancele. Caso contrario, usaremos las herramientas administrativas a nuestro alcance. Explico… pic.twitter.com/GlV51BmnCc — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) July 31, 2023

El proyecto consiste en elevar las vías entre el puente Fragata Sarmiento (Yerbal al 1300), en Caballito, y la autopista Perito Moreno, en Villa Luro, donde inicia una pendiente para pasar por debajo de la autopista y continuar por la superficie hasta salir después de la General Paz. Desde la Perito Moreno se prevé la construcción de pasos bajo a nivel en los cruces más conflictivos. Si se concreta el plan de Nación podría dificultar la idea de Macri.

Martín Lousteau, su contrincante en la interna, propone, en cambio, una trinchera a siete metros de profundidad –similar a la ya existente entre Balvanera y Caballito– y de unos nueve kilómetros de extensión, un proyecto que permite crear plazas y espacios de recreación, plantar árboles y construir bicisendas. Ambos proyectos demandarían una inversión de entre 300 y 400 millones de dólares.