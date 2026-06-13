Intensa nevada: habilitan hoy para peatones un centro de esquí que se prepara para la temporada invernal

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Esta ciudad ya vive un adelanto de lo que será el invierno 2026: tras una intensa nevada que transformó el paisaje, el sector superior del cerro Catedral amaneció ayer con aproximadamente 40 centímetros de nieve acumulada, brindando una postal espectacular que marca el inicio de la cuenta regresiva para la temporada.

El Catedral amaneció con 40 centímetros de nieve.

Gracias a este importante manto blanco en el sector superior de Amancay (1700 msnm), la concesionaria del centro de esquí confirmó que abrirá sus puertas hoy exclusivamente para peatones. Residentes y turistas podrán ascender para disfrutar de la nieve fresca y contemplar la cordillera en el sector habilitado, de 9.30 a 16.

“Se recomienda a los asistentes concurrir con ropa de abrigo y calzado adecuado para transitar sobre la superficie nevada”, indicaron desde Catedral Alta Patagonia.

A pesar del entusiasmo que generó esta nevada –las bajas temperaturas se hicieron desear en estas latitudes–, desde la empresa concesionaria informaron que aún no está definida la fecha de apertura oficial de la temporada de esquí.

No obstante, se espera que el pronóstico de días fríos permita activar próximamente el sistema de fabricación de nieve con tecnología de última generación, una de las mejoras clave tras las recientes inversiones en infraestructura del cerro.

En cuanto a los costos para quienes ya planean sus días de esquí, el centro de esquí lanzó tarifas promocionales. Actualmente, el pase diario esquiador tiene un valor de $160.000. Como beneficio adicional, esta tarifa se puede abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de cualquier banco, promoción que estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Comienza la cuenta regresiva para la temporada de nieve en Bariloche

Para quienes no puedan asistir hoy, se comunicó que el centro de esquí continuará operando para peatones en su horario habitual de lunes a viernes, también de 9.30 a 16.

El cerro Catedral cuenta con 15 máquinas pisanieves y más de 40 cañones de fabricación de nieve técnica. Eso permite garantizar más días de esquí en la cota baja de la montaña, incluso cuando no hay precipitaciones.

El sistema aprovecha los días en que las condiciones de frío y humedad son apropiadas para fabricar nieve técnica o artificial. Los cañones pueden fabricar nieve con una temperatura de -2°C y 100% de humedad, o con 2°C y 40% de humedad.

No se esperan nevadas para estos próximos días en Bariloche, aunque podría volver a nevar a partir del próximo fin de semana.

A finales de marzo y durante tres días consecutivos, las lluvias intensas permitieron la acumulación de nieve en zonas de alta montaña. En ese sentido, a principios de abril, desde Catedral Alta Patagonia proyectaron la posibilidad de abrir el centro de esquí durante la primera semana de junio. Sin embargo, esa fecha debió postergarse por la falta de nieve.

Nevadas tardías

Ezequiel Marcuzzi, licenciado en Ciencias de la Atmósfera, explicó a LA NACION que, para esta altura del mes de junio, las nevadas están llegando algo tarde respecto de otros años.

“Lo que sucede es que mayo fue muy seco. El mes pasado hubo una situación de ‘bloqueo’ que impidió el paso de sistemas de tiempo que dan lugar a lluvias y nevadas. Este mes, la situación cambió y en las últimas horas ingresó un frente frío que produjo nevadas en zonas altas. Ahora, ese aire frío se está desplazando hacia el norte y es el que va a provocar el descenso de temperatura que se va a registrar en Ciudad de Buenos Aires el fin de semana”, sostuvo el experto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.