Investigación: crecen los interrogantes y las sospechas en el caso de las embarazadas rusas

Las imágenes de embarazas rusas sentadas o recostadas en el piso del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que se viralizaron el viernes pasado terminaron por visibilizar lo que, hasta ese momento, trascendía como un fenómenos migratorio para parir en el país y, ahora, se investiga si está asociado con delitos más graves que van desde la emisión de documentación falsa hasta la trata de personas. Sin embargo, ¿cuánto hace que ese circuito debió encender alertas en el país?

“En las entrevistas descubrimos que esta organización les ofrece a cambio de una suma importante, un paquete de turismo de parto con el pasaporte argentino como principal motivo del viaje”, informó hoy, a media tarde, por su cuenta de Twitter, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano. Continuó que “a partir del análisis permanente” que hace esa dependencia, se detectó “un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses”, sin más detalles de esas entradas.

Ante eso, según escribió la funcionaria, entrevistaron a 350 mujeres con un embarazo avanzado. A continuación, incluyó una imagen con la que se promociona la empresa RuArgentina, que ofrece servicios de parto en el país a embarazadas rusas, incluida la obtención del pasaporte nacional para los padres. Carignano se refiere en el tuit con esa imagen a “organizaciones mafiosas”. Pero a la consulta de LA NACIÓN, no hubo precisiones sobre las afirmaciones de la funcionaria.

Argumentaron desde Migraciones que no pueden responder preguntas sobre una causa judicial en curso. La investigación, que se tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, se inició por la denuncia de una particular que había advertido la comercialización de servicios para dar a luz en el país y facilitar el acceso a documentos de identidad argentinos, incluido el pasaporte.

De hecho, en los últimos días, trascendió que el año pasado habrían arribado a la Argentina 10.500 embarazadas con pasaporte de la Federación Rusa y que 7000 abandonaron el país con el pasaporte argentino en mano o aún en trámite. Migraciones no respondió a LA NACIÓN si tienen registro de esos datos. Tampoco precisaron si la investigación que iniciaron a partir de que la semana pasada le negaron el ingreso al país a seis embarazadas rusas sin acompañantes apunta solo a RuArgentina, ya que el abogado de una de esas seis mujeres aportó a la Justicia información sobre dos redes de tráfico de embarazadas rusas.

Allanamientos por la investigación de organizaciones que traen a la Argentina a las embarazadas rusas PFA

Christian Rubilar es el abogado especializado en ciudadanía que presentó un habeas corpus por la primera de las seis embarazadas a las que desde el miércoles pasado se les había negado el ingreso al país. La primera había llegado a Ezeiza en un vuelo 701 de KLM procedente de Ámsterdam. Como las otras cinco mujeres, permaneció en el área de preembarque de la Terminal A de partidas internacionales.

Al ingresar al país, la mujer declaró, según consta en la decisión judicial a la presentación de Rubilar, que tenía pasaje de regreso para el 19 de este mes, no tenía familiares en el país y se iba a alojar en el domicilio de una amiga de su misma nacionalidad. Dijo que era profesora de yoga y contaba para su estadía con unos US$ 2500. Estaba cursando la semana 31 de embarazo y la aerolínea KLM informó a la justicia que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aconseja no viajar más allá de la semana 36 de gestación, si no hubo complicaciones previas.

La mujer refirió que su esposo, que se dedica a la construcción en Rusia, no la estaba acompañando porque estaba de vacaciones en Turquía. En la ampliación del hábeas corpus, su abogado argumentó que “se la estaba sometiendo a un trato cruel, inhumano y degradante por ejercer el derecho a inmigrar a nuestro país escapando de una guerra por ser opositora al régimen de Putin”.

La amiga con la que se alojaría, de acuerdo con constancias migratorias, había salido y vuelto al país varias veces, siempre como turista.

En la decisión que debió rever el viernes pasado a favor de las embarazadas el juez Luis Armella, del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, tras la intervención de la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, el magistrado ordenó al organismo que dirige Carignano disponer el “ingreso provisorio” de las embarazadas y continuar con el expediente migratorio en cada caso. A esta causa se sumaron las presentaciones de la abogada Liliana Borysiuk, que representa a otro grupo de embarazadas que arribaron sin acompañantes.

Rubilar también solicitó que investiguen dos redes de tráfico de embarazadas rusas, sobre lo que aportó información a la justicia. El viernes pasado, recibió una copia de dos páginas con nueve preguntas en español, ruso e inglés, sin membrete oficial, que se estaría utilizando en Ezeiza. “Cuando bajan del avión, separan a todos los rusos, les dan ese formulario y van viendo quién se queda y quién no. Las únicas opciones son tener familiar argentino o ser turista y hay más opciones en la ley migratoria”, dijo a LA NACIÓN.